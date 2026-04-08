Savcılık Melek Mosso’ya Uygulanan Adli Kontrol Kararına İtiraz Etti

ÜNLÜLER HAKKINDA UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI

Ünlü isimlere yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu soruşturması çerçevesinde, ünlü şarkıcı Melek Mosso’nun da içerisinde bulunduğu 9 kişi dün gözaltına alındı.

ADLİ KONTROL TALEPLERİ

Savcılık, Simge Sağın ve İlkay Şencan için adli kontrol şartı uygulanmasını istemişken, hakimlik, Sağın ve Şencan yönünden bu talebi kabul ederken, Melek Mosso için bu talebi reddetti. Ceylan Sever’in aktardığına göre, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Mosso hakkında bu red kararına itiraz etti.

GÖZALTILANAN ÜNLÜ İSİMLER

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan diğer ünlü isimler şöyle sıralanıyor: Simge Sağın, İbrahim Çelikkol, Deha Bilimlier, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Bengü Erden, Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ve İlkay Şencan. Adli Tıp Kurumu’nda kan ve saç örneği veren İbrahim Çelikkol, Mustafa Ceceli, Deha Bilimlier, Ersay Üner, Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ve Bengü Erden serbest bırakıldı.

ADLİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Üç şahıs adliyeye sevk edilirken, Simge Sağın ve İlkay Şencan, hakim karşısına çıktıkları mahkemece ‘yurt dışına çıkış yasağı’ kararına tabi tutuldu. Ek olarak, Melek Mosso’nun adli kontrol tedbiri olmadan serbest bırakıldığı bildirildi.

Gündem

Hakan Bucak, Uluslararası Heyetle İstanbul’da Buluştu

Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Bucak, Cornell Üniversitesi MBA programında İstanbul'da ağırladığı uluslararası heyetle Türkiye'nin gayrimenkul sektöründeki değişimleri ve yatırımcı beklentilerini masaya yatırdı.
Gündem

Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul 48. Kez Başlıyor

İhracat rakamları 59.5 milyar dolara yükseldi, açıklamada TİM Başkan Vekili ve İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu'na yer verildi.
Gündem

Beşiktaş’ta Wilfred Ndidi Sakatlık Geçirdi

Beşiktaş-Fenerbahçe maçında sakatlanan Wilfried Ndidi'nin uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama belirlendi. Ndidi, 12-13 gün sahalardan uzak kalacak.
Gündem

TFF 28. Haftanın VAR Kayıtlarını Paylaştı

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki VAR kayıtlarını yayınladı. Videolar arasında Trabzonspor-Galatasaray maçındaki Barış Alper Yılmaz'ın sarı kart gördüğü an da bulunuyor.
Gündem

İstanbul’daki Saldırının Arkasındaki Teröristin Geçmişi Açığa Çıktı

İstanbul'daki İsrail Başkonsolosluğu önünde öldürülen terörist Yunus Emre S.'nin, 2018'de Adana'da cinayet suçlamasıyla daha önce ilgili olduğu belirlendi.