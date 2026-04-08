Savcılık Melek Mosso’ya Uygulanan Adli Kontrol Kararına İtiraz Etti

ÜNLÜLER HAKKINDA UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI

Ünlü isimlere yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu soruşturması çerçevesinde, ünlü şarkıcı Melek Mosso’nun da içerisinde bulunduğu 9 kişi dün gözaltına alındı.

ADLİ KONTROL TALEPLERİ

Savcılık, Simge Sağın ve İlkay Şencan için adli kontrol şartı uygulanmasını istemişken, hakimlik, Sağın ve Şencan yönünden bu talebi kabul ederken, Melek Mosso için bu talebi reddetti. Ceylan Sever’in aktardığına göre, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Mosso hakkında bu red kararına itiraz etti.

GÖZALTILANAN ÜNLÜ İSİMLER

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan diğer ünlü isimler şöyle sıralanıyor: Simge Sağın, İbrahim Çelikkol, Deha Bilimlier, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Bengü Erden, Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ve İlkay Şencan. Adli Tıp Kurumu’nda kan ve saç örneği veren İbrahim Çelikkol, Mustafa Ceceli, Deha Bilimlier, Ersay Üner, Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ve Bengü Erden serbest bırakıldı.

ADLİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Üç şahıs adliyeye sevk edilirken, Simge Sağın ve İlkay Şencan, hakim karşısına çıktıkları mahkemece ‘yurt dışına çıkış yasağı’ kararına tabi tutuldu. Ek olarak, Melek Mosso’nun adli kontrol tedbiri olmadan serbest bırakıldığı bildirildi.