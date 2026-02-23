Savcıya Yönelik İddianame Onaylandı: 42 Yıla Kadar Hapis İstemi

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi, hakim Aslı Kahraman’ı silahlı şekilde yaraladığı iddiasıyla tutuklanan savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan’a yönelik düzenlenen iddianame üzerinde incelemesini tamamladı. Mahkeme heyeti, iddianameyi kabul ederek duruşmanın 3 Nisan’da yapılmasına karar verdi. Zanlı Kılıçarslan hakkında, “kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs”, “silahla zincirleme şekilde tehdit”, “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek” ve “ısrarlı takip” suçlarından toplamda 20 yıldan 42 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep ediliyor. İddiaya göre, hakim Aslı Kahraman ile savcı Kılıçarslan arasında geçmişte bir ilişki bulunmaktaydı. Hakim Kahraman ilişkiyi sona erdirmek istediğinde, Kılıçarslan’ın tehdit içerikli mesajlar gönderdiği tespit edildi.

SALDIRI SONRASI GÖRÜNTÜLERİN ORTAYA ÇIKMASI

Öte yandan, 13 Ocak tarihinde meydana gelen olayla ilgili Bölge Adliye Mahkemesi’nin güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerde, savcı Kılıçarslan’ın koridorda yürüdüğü görülüyor. İkinci saldırıyı önleyen çaycı Yakup Karadağ, ardından görüntülere dahil oluyor. Silah seslerinin duyulmasının hemen ardından korumalar, hakim Aslı Kahraman’ın odasına doğru koşuyor. Bacağından yaralanan hakim Kahraman’ın başka bir odaya götürüldüğü, sanık savcının polislerce olay yerinden alındığı ve sağlık ekiplerinin yaralı hakim için sedye ile hastaneye taşıma görüntüleri de kaydedildi.

İDDİANAMENİN DETAYLARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, hakim Aslı Kahraman ile savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan arasında 2023 yılının ortalarında başlayan duyusal yakınlığın zamanla derinleştiği, ancak bir süre sonra ayrıldıkları belirtiliyor. İddianamede ayrıca, Kılıçarslan’ın ilişkilerinin duyulmasının meslek hayatını ve sosyal yaşamını olumsuz etkileyeceğinden endişe duyduğu kaydediliyor. Bu nedenle, hakim Kahraman’ın başka bir şehre tayin istemesi ve taşınması konusunda üzerindeki baskıları artırdığına dikkat çekiliyor. Kılıçarslan’ın zaman zaman hakim Kahraman’ın adliyedeki odasına gitmekte, sıkça telefonla aramakta veya mesajlar vasıtasıyla tehditte bulunmakta, silah fotoğrafları göndermektedir. Sanığın bu eylemleri, hakim üzerinde ciddi huzursuzluk ve güvenlik endişeleri yaratmaktadır.

OLAYIN SEYRİ VE YAŞANANLAR

İddianameye göre, Kılıçarslan, hakim Kahraman’ın iletişim kanallarını engellemeye çalışmasına rağmen gizli numaralardan aramalar yapmaya ve banka dekontlarına yazdığı mesajlarla tehditlerine devam etmektedir. 13 Ocak’ta, savcı Kılıçarslan, Kahraman’ın odasına gelerek, aralarındaki tartışmanın ardından hakim dışarı çıkmayı savunsa da odayı terk etmemesiyle tansiyon yükselmiştir. O esnada Kılıçarslan, yanındaki silahı çıkartarak, hakim Kahraman’a doğrultmuştur; ardından silahını geri yerine koyduğu, tanık Yakup Karadağ’ın da odada bulunduğu ifade edilmektedir. Hakim, tanıktan yardım istemesi üzerine Kılıçarslan tekrar silahını çıkararak ateş etmiş; bu atış sonucunda hakim ağır yaralanmıştır. Hemen ardından Kılıçarslan’ın ikinci atışı, tanığın müdahalesi ile engellenmiştir. Sanık hakkında “kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs”, “cebir ve tehdit kullanarak iş yeri dokunulmazlığını ihlal”, “silahla zincirleme tehdit”, “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme” ve “ısrarlı takip” suçlarından dolayı toplamda 20 yıl 2 aydan 42 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edilmektedir.