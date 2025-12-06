Savunma Sanayinde Yeni Adım: Pakistan’a İHA Montaj Hattı Kuruluyor

Türkiye savunma sanayinde ihracat ivmesini artırmayı hedefliyor. Bu çerçevede, yeni bir adım olarak Pakistan’da insansız savaş uçağı montaj hattı kurulması planlanıyor. Ekim ayından bu yana sürdürülen müzakerelerde kaydedilen ilerlemeler dikkat çekiyor. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün’ün açıklamalarına göre, Türkiye’nin savunma ihracatı yılın ilk 11 ayında yüzde 30 artarak 7,5 milyar dolara ulaşmış durumda. Yeni hedef ise bu kapasiteyi genişleterek kritik ülkelerle sanayi iş birliklerini derinleştirmek.

PROJE RESMİ AÇIKLAMA BEKLİYOR

Henüz resmi bir duyuru yapılmamış olsa da, bu proje düşük görünürlüklü ve uzun menzilli insansız savaş uçaklarının Pakistan’a ihraç edilerek, üretimin Pakistan’da kurulacak tesislerde gerçekleştirilmesini hedefliyor. Türkiye’nin Milli Savunma Bakanlığı ve Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar konuyla ilgili sorulara yanıt vermekten kaçındı. İHA adımı, Türkiye ile Pakistan arasındaki mevcut savunma ilişkilerinin bir devamı niteliği taşıyor. İş birliği alanları ise şunları içeriyor:

• MİLGEM korvetlerinin ortak üretimi
• Pakistan F-16 filosunun modernizasyonu
• Pakistan’ın KAAN programına katılımının değerlendirilmesi

Türk kaynaklardan alınan bilgiye göreyse, Ankara, KAAN programında Pakistan’ın daha aktif bir rol oynamasını arzuluyor.

BÖLGESEL TANSİYON VE STRATEJİK İŞBİRLİĞİ

Projenin gündeme geldiği bu süreçte Güney Asya’daki askeri denge oldukça hassas durumda. Pakistan ile Hindistan arasında yaşanan çatışmaların ateşkes ile sonlanmış olsa da, bölgedeki kırılganlık devam ediyor. Bununla birlikte, Islamabad ve Taliban yönetimi arasındaki gerilim zaman zaman sınır hatlarına yansıma gösteriyor. Türkiye’nin Pakistan’a yönelik İHA montaj hattı planı, ekonomik bir ihracat fırsatının ötesinde, bölgesel konumlanma ve savunma diplomasisi açısından da büyük bir anlam taşıyor.

