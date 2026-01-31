Sazak Köyü Yolunda Kaya Çekme Operasyonu

Edinilen bilgilere göre, Gültekin Akça, arkadaşlarıyla birlikte otomobille gezintiye çıktığı esnada Sazak köyü yolu üzerinde büyük bir kaya parçasının yola düştüğünü fark etti.

MUHTEMEL KAZANIN ÖNÜNE GEÇİLDİ

Olası bir kaza yaşanmaması için Akça ve arkadaşı, kayayı yol kenarına itmeye çalıştı. Fakat kayanın ağır olması sebebiyle başarılı olamadılar. Ardından, otomobilin çeki demirine halat bağlayarak, iki arkadaş kayayı araç yardımıyla yolun kenarına çekmeye karar verdi.

VATANDAŞLARDAN DUYARLILIK

Bu sayede yolu trafiğe güvenli hale getirerek, vatandaşların dikkatli davranışları sayesinde muhtemel kazaların önüne geçildi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.