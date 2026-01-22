Schalke 04, Edin Dzeko ile Sözleşme İmzaladı

schalke-04-edin-dzeko-ile-sozlesme-imzaladi

Almanya’nın 2. Futbol Ligi takımlarından Schalke 04, İtalya’nın Fiorentina kulübünden Bosna-Hersekli santrfor Edin Dzeko’yu transfer etti. Kulüp, 39 yaşındaki oyuncuyla 2025-26 sezonunda oynanacak 16 maç için sözleşme imzaladığını açıkladı.

16 MAÇ İÇİN İMZAYI ATTI

Dzeko, Fiorentina’dan önce Wolfsburg, Manchester City, Roma ve Inter gibi ekiplerde forma giymişti. 2023-2025 döneminde Fenerbahçe’de de yer alan Dzeko, 2007-2011 yılları arasında Wolfsburg’da oynayarak tanınmış bir futbolcu haline geldiği Almanya’ya, 15 yıl aradan sonra döndü.

BU SEZON NE YAPTI?

Bu sezon Fiorentina forması altında 18 maça çıkan Dzeko, sahada toplamda 722 dakika yer aldı ve 2 gol kaydetti.

