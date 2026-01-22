Sertavul Geçidi’nde Trafik Düzenlemesi Açıklandı

Karaman Valiliği, olumsuz hava koşullarına bağlı olarak Sertavul Geçidi’nde trafik düzenlemesine dair yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, “715-06 /07 Karaman-Mut Devlet Yolu (Sertavul Geçidi), kar yağışı ve tipi nedeniyle 22 Ocak 2026 saat 14.00 itibarıyla tır ve çekici trafiğine kapatılmıştır” denildi.

AĞIR VASITALAR TESİSLERE YÖNLENDİRİLİYOR

Bölgede görevli trafik polisleri, tır ve kamyonların geçişine müsaade etmeyerek bu araçları yol üzerindeki dinlenme tesislerine yönlendiriyor. Geçidin kapalı kalma süresinin hava koşullarına bağlı olarak değişkenlik gösterebileceği duyuruldu.

ZİNCİRSİZ VE KAR LASTİKSİZ GEÇİŞE İZİN YOK

Küçük araçlar ve otomobiller için geçişler kontrollü bir şekilde devam ediyor. Ancak ekipler, zincir bulunmayan veya kar lastiği takılı olmayan araçların Sertavul Geçidi’ni kullanmalarına izin vermiyor.