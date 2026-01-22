Sertavul Geçidi’nde Trafik Düzenlemesi Açıklandı

sertavul-gecidi-nde-trafik-duzenlemesi-aciklandi

Karaman Valiliği, olumsuz hava koşullarına bağlı olarak Sertavul Geçidi’nde trafik düzenlemesine dair yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, “715-06 /07 Karaman-Mut Devlet Yolu (Sertavul Geçidi), kar yağışı ve tipi nedeniyle 22 Ocak 2026 saat 14.00 itibarıyla tır ve çekici trafiğine kapatılmıştır” denildi.

AĞIR VASITALAR TESİSLERE YÖNLENDİRİLİYOR

Bölgede görevli trafik polisleri, tır ve kamyonların geçişine müsaade etmeyerek bu araçları yol üzerindeki dinlenme tesislerine yönlendiriyor. Geçidin kapalı kalma süresinin hava koşullarına bağlı olarak değişkenlik gösterebileceği duyuruldu.

ZİNCİRSİZ VE KAR LASTİKSİZ GEÇİŞE İZİN YOK

Küçük araçlar ve otomobiller için geçişler kontrollü bir şekilde devam ediyor. Ancak ekipler, zincir bulunmayan veya kar lastiği takılı olmayan araçların Sertavul Geçidi’ni kullanmalarına izin vermiyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Kenevir Üretim İzinleri İçin Son Başvuru Tarihi Açıklandı

Samsun'da lif ve tohum amacıyla kenevir üretimi için 1 Ocak–1 Nisan 2026 tarihleri arasında üreticilerin gerekli izin ve kayıt işlemlerini tamamlaması zorunlu. Aksi halde başvurular kabul edilmeyecek.
Gündem

Ordu’da Kar Kalınlığı 1,5 Metreye Ulaştı

Son 10 gün içinde aralıklarla süren kar yağışı, yüksek rakımlı bölgelerde yaşamı olumsuz yönde etkiliyor; Akkuş'un üst kesimlerinde kar kalınlığı 1,5 metreyi aştı.
Gündem

Fenerbahçe Aston Villa’ya 1-0 Yenildi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında evinde Aston Villa'ya 1-0 yenilerek gruptaki maçını kaybetti.
Gündem

Süper Lig 19. Hafta Hakemleri Duyuruldu

Süper Lig'in 19. haftasında gerçekleştirilecek karşılaşmalar için görev alacak hakemlerin listesi duyuruldu.
Gündem

Schalke 04, Edin Dzeko ile Sözleşme İmzaladı

Almanya'nın 2. Futbol Ligi takımı Schalke 04, Edin Dzeko'yu transfer ettiğini duyurdu. Dzeko, yeni sezonda takımda yer alacak.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.