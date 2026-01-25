Schalke 04 İle Kaiserslautern Maçında 2-2 Beraberlik

Almanya Bundeslida 2’nin 19. haftasında Schalke 04, evinde Kaiserslautern ile 2-2 berabere kaldı. Veltins-Arena’da oynanan maçın ilk yarısı golsüz sona erdi. Deplasman ekibi, ikinci yarıda 61. ve 83. dakikalarda Ivan Prtajin’in kaydettiği gollerle galibiyeti hedeflerken, Schalke’de 67. dakikada oyuna dahil olan 39 yaşındaki Edin Dzeko, 87. dakikada attığı golle takımının geri dönüş şansını harekete geçirdi.

SON SÖZÜ KENAN SÖYLEDİ

Dzeko’nun golünden sadece 3 dakika sonra milli futbolcu Kenan Karaman, 90. dakikada sahneye çıkarak maçın sonucunu belirleyen son golü attı. Schalke’de başka bir milli futbolcu olan Mertcan Ayhan, maçın tamamında sahada kalırken, Hasan Kuruçay ise 89. dakikada oyundan alındı.

SCHALKE LİDERLİĞE DEVAM ETTİ

Bu sonuçla Schalke, ligdeki liderliğini 39 puanla sürdürürken, Kaiserslautern 31 puana ulaştı. Önümüzdeki maçında Schalke, Bochum’a konuk olacakken, Kaiserslautern Elversberg’i evinde ağırlayacak.

