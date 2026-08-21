Scott Bessent’in Kariyerine Kısa Bakış

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Senato oturumunda bir kişi dikkatle dinliyor
Scott Bessent, Hazine Bakanı olarak onaylanan ilk açık eşcinsel kabine üyesi unvanını kazanarak tarihi bir başarıya imza attı.
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Scott Bessent, 21 Ağustos 1962’de Güney Carolina’nın Conway kentinde doğan ve 27 Ocak 2025’te Senato’nun 68-29 oyuyla Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı olarak onaylanan ilk açık eşcinsel Hazine Bakanıdır. Yale Üniversitesi’nden 1984’te mezun olan Bessent, kariyerine Brown Brothers Harriman, Olayan Group ve Kynikos Associates’te başladı. Trump yönetiminin ekonomi politikalarının önemli isimlerinden biri olan Bessent, Ağustos 2025’te IRS’in geçici başkanlığına getirilmesinin ardından Eylül ayında yaşanan bir yemekte Federal Konut Finansmanı Ajansı Başkanı Bill Pulte’ye yönelik tehditkar sözleriyle gündeme geldi.

KARİYERİNİN DÖNÜM NOKTALARI

Yale’den mezuniyetinin ardından finans dünyasının önde gelen kurumlarında görev alan Bessent, 1991-2000 yılları arasında Soros Fund Management’ın Londra ofisinde yönetici ortak olarak çalıştı. 2000-2005 döneminde kendi hedge fonu Bessent Capital’i kurdu ve yönetti. 2006-2010 arasında Yale Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak ders veren Bessent, bu süreçte New York merkezli yatırım şirketi Protégé Partners’ta da görev aldı. 2011-2015 yılları arasında Soros Fund Management’ın baş yatırım sorumlusu olarak görevini sürdürdü.

KENDİ FONUNU KURDU VE TRUMP'IN KABİNESİNE GİRDİ

2015 yılında Key Square Capital Management’ı kuran Bessent, bu fonun hem baş yöneticisi hem de baş yatırım sorumlusu olarak görev yaptı. 22 Kasım 2024’te dönemin seçilmiş başkanı Donald Trump, Bessent’i Hazine Bakanlığı için aday gösterdiğini açıkladı. 27 Ocak 2025’te Senato’da yapılan oylamada 68-29 ile onaylanan Bessent, bir sonraki gün yemin ederek görevine başladı. Böylece bir Cumhuriyetçi yönetimde Senato onaylı ilk açık eşcinsel Kabine üyesi unvanını da elde etti.

IRS GÖREVİ VE FIRTINALI DÖNEM

8 Ağustos 2025’te Trump, İç Gelirler Servisi (IRS) Komiseri’ni görevden alarak kalıcı bir atama yapılana kadar kurumun başına geçici olarak Bessent’i getirdi. Bu atamanın ardından Bessent’in adı kısa süre sonra bir tartışmanın içinde yer aldı. 3 Eylül 2025’te, Trump’ın en yakın danışmanları tarafından kurulan muhafazakar Executive Club grubunun bir yemeğinde Bessent’in, Federal Konut Finansmanı Ajansı Başkanı Bill Pulte’ye yüzüne yumruk atma tehdidinde bulunduğu iki kaynak tarafından aktarıldı.

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