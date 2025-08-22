Seans Öncesi Bilinmesi Gerekenler

Piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın Jackson Hole’da gerçekleştireceği konuşmaya dikkate alıyor. Yurt içinde ise finansal hizmetler güven endeksi, yapı ruhsatı izinleri, yeni kurulan şirket sayıları ve yabancı ziyaretçi sayıları takip ediliyor. Yurt dışında ise Almanya’nın tüketici fiyatları önemli bir konu olarak öne çıkıyor.

TRUMP’IN UKRAYNA-RUSYA ÇIKIŞI

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna-Rusya Savaşı ile ilgili beklenmedik bir açıklama yaparak, “İşgalci bir ülkeye saldırmadan bir savaşı kazanmak imkansız olmasa da çok zordur” diyor. Trump, Washington’daki görevdeki kolluk kuvvetleri personelini ziyaret ederek güvenlik önlemlerini denetliyor.

İSRAİL’İN E1 YERLEŞİM PLANI TEPKİ ÇEKİYOR

Aralarında İngiltere ve Fransa’nın da bulunduğu 21 ülke, İsrail’in “E1” yerleşim planına onay vermesini kınayan ortak bir açıklama yayınlıyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) Gazze şehrini ele geçirme planlarını onayladığını belirterek, “Tüm rehinelerimizin serbest bırakılması ve İsrail tarafından kabul edilebilir koşullar altında savaşın sona erdirilmesi için derhal müzakerelere başlanması talimatını verdim” diyor.