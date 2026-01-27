Sedef Kabaş Gözaltına Alındı: Cumhurbaşkanına Hakaret Suçlaması

Gazeteci Sedef Kabaş’ın gözaltına alındığı bildirildi.
CUMHURBAŞKANINA HAKARET SUÇLAMASI
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Sedef Kabaş hakkında, ABD merkezli bir sosyal medya platformundaki hesabından gerçekleştirdiği paylaşımlar nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “suç işlemeye tahrik” suçları kapsamında bir soruşturma başlatıldığı ifade edildi. Kabaş’ın gözaltına alındığı duyurulan açıklamada, şüphelinin ertesi gün adliyeye sevk edileceği bilgisi verildi.