Sefer İptalleri Uzatıldı: Havayolu Şirketleri Etkileniyor

ABD VE İSRAİL’İN İRAN’A SALDIRILARININ SONUCU SEFERLER İPTAL

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İran ile ABD ve İsrail arasında süregelen çatışmalar nedeniyle bazı havayolu seferlerinin iptal edilmeye devam ettiğini duyurdu. Uraloğlu, “İran, İsrail, Irak, Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Suriye’de (Halep hariç) hava sahası kapalılıkları devam etmektedir. Umman, Ürdün ve Suudi Arabistan’da ise kısmi uçuşlar devam ederken, Birleşik Arap Emirlikleri’nde hava trafiği kontrollü bir şekilde sürmektedir.” ifadelerini kullandı. Uraloğlu, Türk havayolu şirketlerinin, güvenlik endişeleri nedeniyle İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün uçuşlarını 6 Mart 2026 tarihine kadar askıya aldığını belirtti. “Bugün itibarıyla THY, AJet, Pegasus ve SunExpress tarafından İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün uçuşları 9 Mart gün sonuna kadar durdurulmuştur.” diye ekledi.

BUGÜN 4 ÜLKEYE UÇUŞ YAPILMAYACAK

Uraloğlu, güncel hava durumu değerlendirmeleri neticesinde Katar, Kuveyt, Bahreyn ve BAE’ye yapılan uçuşların bugün gerçekleştirilmesine izin verilmeyeceğini açıkladı. Ayrıca, İstanbul Havalimanı’nda 4, Muğla Dalaman Havalimanı’nda 2 ve Ankara Esenboğa Havalimanı’nda 1 Irak Havayolları uçağının şu anda yerde beklediğini söyledi. “Toplam 7 uçak için yatı durumu söz konusu olup süreci ilgili birimlerle koordineli şekilde takip edilmektedir.” dedi. Uraloğlu, Tahran Havalimanı’nda Türk Hava Yolları ve Pegasus’a ait 2 uçağın bulunduğunu, Irak’ta ise Tailwind Havayolları’na ait 1 kiralık uçağın park ettiğini ifade etti.

AZERBAYCAN UÇAĞI IĞDIR’A UÇTU

Nahçıvan’a gerçekleştirilen saldırılar hakkında bilgi veren Uraloğlu, “Nahçıvan Uluslararası Havalimanı’na düşen İHA’nın ardından, Azerbaycan Hava Yolları’na ait 2 yolcu uçağı planlı olarak Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı’na iniş yaptı. Uçaktaki yolcular, emniyetli bir şekilde karayolu ile Nahçıvan’a ulaştırıldı.” dedi. Uraloğlu, bölgedeki olayların ilgili birimler tarafından takip edildiğini ve hava sahası ile havalimanlarında herhangi bir değişiklik olursa koordinasyon sağlanarak çalışmaların sürdürüleceğini vurguladı.

TÜRK VATANDAŞLARI İÇİN OTOBÜS SEFERİ PLANI

Söz konusu sefer iptalleri sonrası, bölgedeki Türk vatandaşları için Suudi Arabistan ve Umman’a otobüs seferi düzenlenmesi planlandığı belirtildi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, yapılan açıklamada otobüsle bu ülkelere ulaşacak Türk vatandaşlarının, buradan tahliye edilmeleri için çalışmaların sürdürüldüğünü dile getirdi.