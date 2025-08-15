Şehir Magandaları Ölüm Getirdi: Hakan Çakır Öldürüldü

Olay, geçen pazar gecesi Etlik Mahallesi Adnan Yüksel Caddesi’nde yaşandı. Çiğ köfte dükkanı sahibi Hakan Çakır’ın annesi ve kız kardeşi, dükkandan eve dönerken merdivende oturan Taha Z. (14) ve Samet Z. (17) kardeşlerle yol verme meselesi yüzünden tartıştı. İki tarafın diğer aile üyeleri de olaya dahil olunca tartışma bir kavgaya dönüştü. Kavgada Hakan Çakır, ağabeyi Hakkı Can Çakır ve babası Şahin Çakır bıçaklandı. Hakan Çakır, hayatını kaybederken, yaralı baba ve oğlu hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili olarak Taha Z. ve Samet Z. kardeşler ile ağabeyleri Emir Z. (19) ve babaları Cemal Z. (45) ile U.K. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden baba ve üç oğlu tutuklandı, U.K. ise serbest bırakıldı. Tutuklanan üç kardeşin sosyal medyada uzun namlulu silah, tabanca, kılıç ve bıçaklarla çektirdikleri fotoğraflar dikkat çekti.

ANNE OLAYI ANLATTI

Cenazesi Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verilecek olan Hakan Çakır’ın annesi Sevender Özkan Çakır, “Biz kızımla dükkandan çıktık, evimize geliyorduk. Merdivenlerden inecektik. Kızım yol istedi. Biri küfretmeye başladı, taciz etti. Biz korktuk, panikledik. Oğlan konuşmaya başlayınca ben arkamızdan gelip de bizi sıkıştırıp öldürecekler dedim. Hakan’ı aradık. Hakan geldi. ‘Hayırdır kardeşim’ diye sordu. İlk darbeyi benim oğlana vurdu. O vurunca da o da karşılık verdi. Sonra toplu halde orada ne varsa muhtarlığa yığdılar. Hakan’ı korumak için kolumu gerdim, vurdu. Muhtarlığın önünde oğluma çullandılar. Bebem orada öldü” diye ifade etti.

GÖRGÜ TANIKLARI KONUŞTU

Ali D. ise arkadaşı Hakan Çakır’ın annesi ve kız kardeşi eve giderken merdivende oturan iki kardeşin önlerini kesip taciz ettiklerini öne sürdü. Ali D., “Onlar da bağırıp yardım istedi. Hakan gelince bu insanlar dağıldı, kaçtı. Sonra tekrar toplanıp, ellerinde bıçakla dükkanı bastılar. Hakan’ın, ağabeyinin ve babasının bıçaklanarak kaçtığını gördük. Bu kişiler kavga ettiklerinde bir araya gelip, örgütleniyorlar. Önceden canlı yayın açıp birinin kulağını kesen ve mahallede silah sıkan çocuklar. Sosyal medyada da resimleri var, uzun namlulu silahlar, bıçaklar ve boyları kadar silahlarla bu resimler paylaşılmış. Yaptıkları kötü şeyleri videoya çekip yayabiliyorlar. Korkuları yok. Daha önce de bu tür olaylarla karşılaştık” dedi.