Şekerli Ürünlere Düzenleme Geliyor

FRUKTOZ ORANI HAKKINDA AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ankara’daki medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda, gazlı içeceklerdeki fruktoz oranının Avrupa’dakilere göre 4 kat daha yüksek olduğuna dikkat çekti. Bakan, bu konuda “Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde insan sağlığını tehdit eden bütün şekerli gıdalara yönelik çalışma yapacağız. Yeni yasama döneminde Meclis’te bununla ilgili mevzuat düzenlemesi olacak” ifadelerini kullandı.

HASTANELERDE DEPREM GÜÇLENDİRMESİ

Türkiye Gazetesi’ne göre, Memişoğlu, hastanelerin yüzde 95’inin depreme dayanıklı hale getirildiğini, riskli olanların ise hemen boşaltıldığını açıkladı. Balıkesir Sındırgı’da yeni hastanenin yapımının birkaç hafta içinde tamamlanacağını belirten Bakan, İstanbul’da 12 izolatörlü hastanenin inşaatının tamamlandığını ve bu tesislerin deprem sırasında kritik bir müdahale üssü olarak hizmet vereceğini aktardı.

RANDEVU SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Bakan, göz, plastik cerrahi ve onkoloji branşları dışındaki randevu sıkıntısının büyük ölçüde çözüm bulduğunu belirtti. “Şu an bir kişi istediği an randevusunu alabiliyor” ifadesiyle durumu özetledi.

KANTİNLERDEKİ KALİTE ARTACAK

Memişoğlu, okul kantinlerinde kaliteyi artırmaya yönelik çalışmalar yürütüldüğünü de kaydetti. Sigara kullanımına karşı özel bir kampanya başlattıklarını belirterek, “Şimdi değilse, ne zaman” sloganıyla yeni bir logo hazırlandığını ve sigara bırakma polikliniklerinin sayısının neredeyse iki katına çıkarıldığını ifade etti.