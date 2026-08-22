Selde Kaybolan Öğretmenin Naaşı Trabzon’da Bulundu

Eğitim
Yeşil örtüyle kaplı bir tabut, arka planda insanlar var
Giresun'daki sel felaketi, eğitim camiasında derin bir üzüntü yaratarak kayıpları anma ve destek mesajlarıyla yankı buldu.
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Giresun’da 13 Ağustos’ta etkili olan şiddetli yağışlar, Keşap ilçesindeki Karabulduk deresinin taşmasına yol açtı. Taşkın sırasında içinde üç kişinin bulunduğu bir araç sel sularına kapıldı. Araçtaki bir kişi kendi imkanlarıyla kurtuldu, diğer iki kişi için arama çalışması başlatıldı.

KAYIP ÖĞRENCİNİN NAAŞINA ULAŞILDI

16 yaşındaki Muhammet Abdullah Hakkıoğlu’nun cansız bedeni 18 Ağustos’ta dere kenarında bulundu. Genç öğrenci, Hamdi Bozbağ Anadolu Lisesi’nde eğitim görüyordu.

ÖĞRETMENİN KİMLİĞİ DNA TESTİYLE DOĞRULANDI

45 yaşındaki öğretmen Mehmet Akkaya’yı arama çalışmaları devam ederken 19 Ağustos’ta yeni bir gelişme yaşandı. Trabzon’un Ortahisar ilçesinde deniz yüzeyinde bir erkek cesedi bulundu. Adli tıp ekiplerinin yaptığı DNA incelemesi sonucunu netleştirdi. Trabzon’daki naaşın Mehmet Akkaya’ya ait olduğu kesinleşti. Sayca İmam Hatip Ortaokulu’nda Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmeni olarak görev yapıyordu.

CENAZE BUGÜN KEŞAP'TA TOPRAĞA VERİLECEK

Acı haber eğitim camiasını yasa boğdu. Mehmet Akkaya’nın cenazesi bugün Keşap ilçesinde kılınacak. Cenaze namazının ardından öğretmen toprağa verilecek. Hayatını kaybeden öğretmene ve öğrenciye Allah’tan rahmet dilendi. Kederli ailelere, yakınlara ve tüm eğitim camiasına başsağlığı iletildi.

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