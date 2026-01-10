Selen Görgüzel Ve Diğer Ünlüler Gözaltına Alındı

İstanbul’da ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması devam ediyor. Bu kapsamda, Survivor programında yarışan ve elenmesiyle dikkat çeken oyuncu Selen Görgüzel, gözaltına alındı. Görgüzel ile birlikte, spiker Nilüfer Batur Tokgöz, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper de gözaltına alınan diğer isimler arasında bulunuyor. Soruşturmanın merkez üssü olan Bebek Otel’de yeni bir operasyonun gerçekleştirildiği bildirildi.

BEKLENEN OPERASYON GERÇEKLEŞİYOR

Soruşturmanın odak noktası haline gelen Bebek Otel’e, 28 Aralık’tan sonra bir kez daha baskın düzenlendi. Bu kez Jandarma Narkotik ekipleri, Bebek Otel’de detaylı arama yapmaya başladı. Yapılan çalışmaların, soruşturmanın kapsamının genişlemesiyle birlikte sürdüğü kaydedildi.