Selleck’in Dizisi Gidince Hayal Kırıklığı Yaşadı

SELTLECK’İN VEFA KALBİ

CBS kanalında yayınlanan dizinin sona ermesinin kesinleşmesinin ardından 79 yaşındaki Selleck, bu durumun kendisi için olumsuz olacağına dair görüşlerini her fırsatta dile getiriyor. Yaşına rağmen emekli olma niyeti olmayan Selleck, katıldığı programlar ve röportajlarda çalışmadığı takdirde hayallerini gerçekleştirdiği California, Ventura County’deki çiftliğini satmak zorunda kalacağını belirtiyor.

KANAL YÖNETİMİNE YÖNELTİLEN ELEŞTİRİ

Dizinin bitmesi kesinleştikten sonra, kanal yönetimini bu kadar ilgi gören bir yapımı sona erdirmekte hata yaptığını ifade ederek “Hüsrana uğradım” şeklinde bir açıklama da yaptı.