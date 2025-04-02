Selvi’den İmamoğlu ve Le Pen Kıyaslaması

İMAMOĞLU VE LE PEN’İN DAVALARI ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Fransa’nın muhalefet lideri Marine Le Pen’in yolsuzluk davaları hakkında bir değerlendirme yaptı. Selvi, İmamoğlu’nun Türkiye’de “siyasi mağdur” olarak algılandığını, Le Pen’in ise Fransa’da siyasi kariyerinin sona erdiğini iddia etti.

LE PEN’E 5 YIL SİYASİ YASAK

Paris Ceza Mahkemesi, Marine Le Pen’i kamu fonlarını zimmetine geçirmekten suçlu bularak 5 yıl siyasi yasak getirdi. Bu durum, Le Pen’in yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmasını engelliyor. Selvi, “Le Pen’in yolsuzluk davası kesinleşti, siyasi hayatı tehlikede” ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU’NUN DURUMU: TUTUKLU AMA KAHRAMAN

Selvi, İmamoğlu’nun İBB’deki “yolsuzluk, rüşvet ve irtikap” suçlamaları nedeniyle tutuklu olduğunu hatırlattı. CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanan İmamoğlu’nun, yargılama sürecinde suçlu bulunması durumunda adaylık hakkını kaybedebileceğini vurguladı. Ayrıca, diplomasının iptali yönündeki kararın da, yargıdan dönmemesi halinde İmamoğlu’nun adaylık şansını olumsuz etkileyebileceğini belirtti.

İMAMOĞLU MAĞDUR, LE PEN ŞANSSIZ

Selvi, iki siyasetçinin durumları arasındaki farkı şu sözlerle özetledi: “İmamoğlu, akçeli işlerden dolayı tutuklu ama kendi kitlesinde kahraman. Marine Le Pen ise yolsuzluktan cezası kesinleşmiş bir politikacı olarak şanssız. Fransa’da Chirac ve Sarkozy gibi isimler yolsuzluktan hapis alınca bitti. Le Pen, ‘Keşke Türkiye’de olsam’ diye iç çekiyordur.”