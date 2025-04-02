Selvi’den: İmamoğlu ve Le Pen Kıyaslaması

İMAMOGLU VE LE PEN’İN DAVALARI KARŞILAŞTIRILDI

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Fransa’nın ana muhalefet lideri Marine Le Pen’in yolsuzluk davalarını karşılaştırdı. Selvi, İmamoğlu’nun Türkiye’de “siyasi mağdur” olarak kabul edildiğini, Le Pen’in ise Fransa’daki siyasi geleceğinin sona erdiğini ifade etti.

LE PEN’E 5 YIL SİYASİ YASAK GETİRİLDİ

Paris Ceza Mahkemesi, Marine Le Pen’i kamu fonlarını zimmetine geçirmekten suçlu buldu ve 5 yıl siyasi yasak getirdi. Bu karar, Le Pen’in önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimine katılmasını engellemiş oldu. Selvi, “Le Pen’in yolsuzluk davası kesinleşti, siyasi hayatı tehlikede” dedi.

İMAMOGLU’NU BEKLEYEN TEHLİKELER

Selvi, İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde “yolsuzluk, rüşvet ve irtikap” suçlamalarıyla tutuklu olduğunu hatırlattı. CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilen İmamoğlu’nun yargılama sonucunda suçlu bulunması halinde adaylık hakkını kaybedeceğini belirtti. Ayrıca, diplomasının iptal edilmesi durumunda İmamoğlu’nun adaylık şansının da etkilenebileceğini vurguladı.

İKİ SİYASETÇİNİN FARKLI KADERLERİ

Selvi, iki siyasetçinin durumu arasındaki farkı şu sözlerle özetledi: “İmamoğlu, akçeli işlerden dolayı tutuklu ama kendi kitlesinde kahraman. Marine Le Pen ise yolsuzluktan cezası kesinleşmiş bir politikacı olarak şanssız. Fransa’da Chirac ve Sarkozy gibi isimler yolsuzluktan hapis alınca bitti. Le Pen, ‘Keşke Türkiye’de olsam’ diye iç çekiyordur.”