Selvi: “Erdoğan’ın ‘Kes Ulan!’ Çıkışı Vesayeti Bitirdi”

ABDULKADİR SELVİ’NİN DEĞERLENDİRMELERİ

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, YAŞ ve MGK toplantılarının Türkiye’deki rejim değişimini yansıttığını belirten bir yazı kaleme aldı. Selvi, geçmişte yaşanan askeri vesayet örneklerini hatırlatarak, “eskiden YAŞ toplantıları ve Genelkurmay’daki devir teslim törenleri, askerin sivillere had bildirdiği kürsülerdi.” ifadesini kullandı. O dönemdeki medya da komutanların konuşmalarını manşetlere taşıyarak durumu köpürtüyordu.

ASKERİ VESAYETİN KIRILMASI

Selvi, 2003 yılında MGK toplantısında dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı’na Erdoğan’ın “Kes ulan!” tepkisini hatırlatarak, bunun askeri vesayetin kırılmasında önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. 2007’deki YAŞ toplantısında da Erdoğan’ın “Beni tehdit mi ediyorsunuz?” diyerek salondan ayrıldığını aktararak, bu anların Türkiye’nin siyasi tarihindeki önemli kırılma noktaları olduğunu vurguladı. “Genelkurmay ve Kuvvet Komutanlıklarındaki devir teslim törenleri askerin sivillere had bildirdiği, rejime ayar çektiği kürsüler olurdu” diyen Selvi, bu tür olayların geçmişte gündemi belirlediğine dikkat çekti.

YENİ TÜRKİYE’DEKİ DEĞİŞİM

Selvi, 18 Ağustos tarihinde Genelkurmay Başkanlığı’nda gerçekleşen devir tesliminin ardından, Orgeneral Metin Gürak’ın görevi Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’na devrettiğini belirtti. Bu olayın, toplumda yankı bulmadığını ve herhangi bir rejim krizi yaşanmadığını ifade ederek, “Normal demokrasilerde ne yaşanıyorsa o süreç işledi” şeklinde yorum yaptı. Geçmişteki yarı askeri cumhuriyetlerden farklı olarak, şu anda Türkiye’de olup bitenin, İngiltere, Fransa ve Almanya’nın siyasi süreçleriyle benzerlik arz ettiğini söyledi.

MGK TOPLANTILARININ DÖNÜŞÜMÜ

Selvi, MGK toplantılarının artık askerin sivillerden hesap sorduğu toplantılar olmaktan çıktığını, bölgesel ve küresel sorunların masaya yatırıldığı güvenlik toplantılarına dönüştüğünü belirtti. Bu durumun “olması gereken zemine oturduğu” ifadesini kullandı. YAŞ toplantılarında ise generallerin atandığını ve bir üst rütbeye terfi edenlerin belirlendiğini vurguladı. Özellikle, “Beni tehdit mi ediyorsunuz?” diyen günlerin geride kaldığını belirterek, bunun Türkiye’nin normalleşmesi anlamına geldiğini ve askeri vesayetin geride bırakıldığını ifade etti. Selvi, bu süreçteki öncü ismin ise MGK toplantısında komutana “Kes ulan!” diyerek kendini ifade eden Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirtti.