Selvi: İmamoğlu Mağdur, Le Pen Şanssız

ABDULKADİR SELVİ’DEN KARŞILAŞTIRMA YAZISI

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Fransa’nın muhalefet lideri Marine Le Pen’in yolsuzluk davalarını karşılaştıran bir yazı kaleme aldı. Selvi, İmamoğlu’nun Türkiye’de “siyasi mağdur” olarak algılandığını, Le Pen’in ise Fransa’da siyasi gelecek açısından zor bir durumda olduğunu savundu.

MARİNE LE PEN’E 5 YIL SİYASİ YASAK

Paris Ceza Mahkemesi, Marine Le Pen’i kamu fonlarını zimmetine geçirmekten suçlu buldu ve bu nedenle 5 yıl süreyle siyasi yasak getirdi. Bu karar, Le Pen’in önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçiminde yer almasını engelliyor. Selvi, “Le Pen’in yolsuzluk davası kesinleşti, siyasi hayatı tehlikede” şeklinde ifade etti.

İMAMOGLU’NUN DURUMU: TUTUKLU AMA KAHRAMAN

Selvi, İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde karşı karşıya olduğu “yolsuzluk, rüşvet ve irtikap” suçlamaları nedeniyle tutuklu olduğunu hatırlattı. CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilen İmamoğlu’nun, yargı sürecinde suçlu bulunması halinde adaylık şansını kaybedebileceğine dikkat çekti. Ayrıca, diplomasının iptal edilmesi durumunda İmamoğlu’nun adaylık fırsatının da ortadan kalkabileceğini belirtti.

İMAMOGLU MAĞDUR, LE PEN ŞANSSIZ

Selvi, iki siyasetçinin durumlarındaki farkı şöyle özetledi: “İmamoğlu, akçeli işlerden dolayı tutuklu ama kendi kitlesinde kahraman. Marine Le Pen ise yolsuzluktan cezası kesinleşmiş bir politikacı olarak şanssız. Fransa’da Chirac ve Sarkozy gibi isimler yolsuzluktan hapse girdiğinde siyasi kariyerleri sona erdi. Le Pen, ‘Keşke Türkiye’de olsam’ diye iç çekiyordur.”