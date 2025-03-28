Selvi: Özgür Özel, CHP’nin Adayı Olabilir

ÖZGÜR ÖZEL’İN ZAMANLAMASI

Selvi, köşe yazısında Özgür Özel’in zamanlamadaki becerisini ön plana çıkararak, “Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olamayacağı kesinleşince Özgür Özel, adaylık için harekete geçecek. Sözcü Gazetesi’ne verdiği röportajda bu planın ipuçlarını verdi” diyerek, durumu analiz etti. Özel’in, İmamoğlu’nun adaylığını son ana dek zorlayacağını belirttiğini aktarırken, asıl planının İmamoğlu’nun yerine geçmek olduğuna dikkat çekti.

MANSUR YAVAŞ FAKTÖRÜ

Selvi, yazısında Mansur Yavaş’ın adaylık sürecine de değindi. Yavaş’ın, Saraçhane’deki konuşmasında DEM Parti seçmeninden oy alamayacağına dair oluşan algıyı belirten Selvi, bu durumun Özgür Özel’in pozisyonunu güçlendirdiğini ifade etti. Selvi’ye göre, Özel, genel başkanlık yetkisini kullanarak Mansur Yavaş’ın adaylığını engellemeyi planlıyor.

CHP’DE YENİ DENGELER

Selvi, Özgür Özel’in bu aşamada Kemal Kılıçdaroğlu’nu tasfiye ederek genel başkanlık makamına oturduğunu ve şimdi de İmamoğlu’nun yerine cumhurbaşkanı adayı olmayı hedeflediğini öne sürdü. Selvi, bu stratejinin CHP içindeki dengeleri nasıl etkileyeceğini belirlemenin önümüzdeki süreçte daha net olacağını kaydetti.