“Semih Şentürk’e Barselona’da Saldırı”

SEMİH ŞENTÜRK BARSELONA’DA SALDIRIYA UĞRADI

Uzun yıllar Fenerbahçe’de mücadele eden ve A Milli Takım ile önemli gollere imza atan Semih Şentürk, 2018 yılında futbol kariyerine son verip antrenörlük yapmaya başlamıştı. En son Fenerbahçe U21 Takımı’nı çalıştıran Şentürk, görevinden birkaç ay önce ayrıldı. Şentürk, eşiyle birlikte katıldığı bir etkinlik için bulunduğu Barselona’da beklenmedik bir saldırıya maruz kaldı.

ŞENTÜRK KAPKAÇSALDIRISINA DİRENDİ

Gelen bilgilere göre Semih Şentürk, eşi ve arkadaşlarıyla taksiye binmek üzereyken kapkaç hırsızlığında hedef oldu. Saldırgan, efsane futbolcunun yanına yaklaşarak çantasını almak istedi. Kapkaççıya karşı direniş gösteren Şentürk, çantasını korumayı başardı fakat kolundaki saati hırsıza kaptırdı.