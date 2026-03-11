Senatör Blumenthal’dan İran Brifingine Tepki

ABD’Lİ SENATÖR’DEN İRAN BRİFİNGİNE TEPKİ

Demokrat Senatör Richard Blumenthal, katıldığı İran brifinginin ardından büyük bir memnuniyetsizlik hissettiğini ifade ederek, “Görünüşe göre, potansiyel hedefleri gerçekleştirmek için İran’da Amerikan askerlerini konuşlandırma yolunda ilerliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu. Blumenthal, Kongre’deki basına kapalı brifing sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Senato’daki 15 yıllık görev süresinde böyle bir brifingden ilk kez bu kadar memnuniyetsiz ayrıldığını belirten senatör, Donald Trump yönetiminin Amerikan halkına cevaplaması gereken birçok sorunun bulunduğunu dile getirdi.

SENATÖR, ASKERLERİN HAYATI HAKKINDA ENDİŞELİ

Blumenthal, Amerikan askerlerinin İran’a konuşlandırılması ihtimali üzerine, “Görünüşe göre, potansiyel hedefleri gerçekleştirmek için İran’da Amerikan askerlerini konuşlandırma yolunda ilerliyoruz.” ifadesini kullandı. Birçok sorusunun cevapsız kaldığını belirten senatör, bölgeye gönderilen Amerikan askerlerinin hayatlarını ne için tehlikeye attıkları konusunda kaygı duyduğunu vurguladı. Ayrıca, Rusya ve Çin’in İran’ı desteklediğini söyleyen Blumenthal, “Bu savaş, Amerikan halkı tarafından değil, Başkan tarafından seçilmiş bir savaş.” dedi.

SAVAŞIN MALİYETİ KONU SUNULANLARDAN GÜVEN VERİCİ DEĞİL

Savaşın ekonomik maliyeti hakkında kendilerine sunulan bilgilerin yeterli olmadığını belirten Blumenthal, “Savaşın maliyeti konusunda kafamızda daha da fazla soru oluştu.” dedi. Bu durum, brifingdeki belirsizliklerle birleşince senatörün endişelerini artırdı.

ABD-İSRAİL’İN İRAN’A SALDIRILARI

28 Şubat tarihinde, İran’la Washington yönetimleri arasında müzakereler devam ederken, İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik askeri saldırılarına başladığı bildirildi. İran, bu saldırılara karşılık olarak, İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn gibi bölgelerde belirlediği hedeflere saldırılar düzenledi. Yapılan ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in yanı sıra birçok üst düzey yetkilinin yaşamını yitirdiği aktarıldı. İranlı yetkililerin belirttiğine göre, bu saldırılarda toplam 1332 kişi hayatını kaybetti.

