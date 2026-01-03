Senatör Graham’dan Küba ve İran’a Uyarı Mesajı

senator-graham-dan-kuba-ve-iran-a-uyari-mesaji

ABD’li Senatör LINDSEY GRAHAM, Venezuela’da gerçekleştirilen saldırıların ardından Küba ve İran liderlerinin de endişelenmesi gerektiğini ifade etti. Graham, oluşan durumu değerlendirdiği röportajında, Venezuela’ya yönelik yapılan operasyona dair bilgiler paylaştı. Operasyon öncesinde ABD Başkanı Trump ile yaptığı görüşmeye dikkat çeken Graham, “Başkan, arka bahçemizdeki uyuşturucu hilafetinin ortadan kalkmasına inandığı hususunda gayet netti,” şeklinde konuştu. Ayrıca, operasyonun uzun bir süredir hazırlandığını aktardı.

KÜBA VE İRAN ENDİŞELİ OLMALI

Graham, Küba ve İran liderlerinin bu duruma kayıtsız kalmamaları gerektiğini vurgulayarak, “Kasabada yeni bir şerif var. Monroe doktrinini yerine getiriyor. İran liderinin yerinde olsam camiye gidip dua ederdim,” dedi. Venezuela’daki “özgürleşme sürecinin” başlangıcını önemli bir gelişme olarak nitelendiren Graham, “Bunun başarıya ulaştığını görmek ABD’nin çıkarınadır. İnsanların yeni bir başlangıç yapmasına izin vereceğiz,” ifadelerini kullandı.

TÜM SEÇENEKLER MASADA

Venezuela’ya yönelik gelecekte başka saldırıların olup olmayacağına dair soruya Graham, “Tüm seçenekler masada,” şeklinde yanıt verdi. Venezuela’nın başkenti Caracas’taki patlama sesleri, hükümet tarafından ABD’nin sorumlu tutulmasıyla birlikte daha da dikkat çekici hale geldi. Ülke genelinde “dış müdahaleden kaynaklanan olağanüstü durum” ilan eden kararnameyi Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun imzaladığı belirtildi. ABD Başkanı da, Venezuela’da geniş çaplı saldırıların gerçekleştirildiğini ve Maduro ile eşinin yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını duyurdu.

