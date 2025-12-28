Sercan Yaşar İtirazları Yanıtladı Uyuşturucu Soruşturmasında Açıklama Yaptı

Sercan Yaşar İddiaları Reddetti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen uyuşturucu soruşturması çerçevesinde, uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama şüphesiyle gözaltına alınan ve adli kontrol hükümleri ile tahliye edilen Sercan Yaşar, hakkında öne sürülen “Etkin pişmanlıktan yararlanarak serbest kaldı” iddialarını yalanladı.

Şu anki durumu hakkında sosyal medya platformunda bir açıklama yapan Sercan Yaşar, tahliye kararının etkin pişmanlık ile herhangi bir ilişkisi bulunmadığını, bu duruma dair mahkeme karar tutanağını takipçileriyle paylaştı.

“ASILSIZ BİR İHBARDAN DOLAYI ŞÜPHELİ DURUMDA YER ALDI”

Yaşar’ın avukatı aracılığıyla yapılan açıklamada, “Tüm kamuoyunun da bildiği üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından kapsamlı bir soruşturma yürütülmektedir. Müvekkilimiz Sercan Yaşar, yürütülen soruşturma dosyasında kötü niyetli ve asılsız bir ihbardan kaynaklı olarak şüpheli durumunda yer almıştır.” ifadelerine yer verildi. Yapılan açıklamada, soruşturma kapsamındaki arama ve el koyma süreçlerinde herhangi bir uyuşturucu madde, hassas terazi ya da suçla bağlantılı olması muhtemel bir delilin bulunmadığı belirtildi.

Söz konusu açıklamada, “Ancak müvekkilin ifade işlemleri sırasında cep telefonu şifrelerini kolluk görevlilerine vermiş olmasına rağmen, arama ve gözaltı sürecinde anksiyete rahatsızlığı nedeniyle yaşadığı panik hali içerisinde WhatsApp uygulamasını sildiği iddiası, suçla bağlantısı ortaya konulmaksızın tutuklama kararına gerekçe yapılmıştır.” denildi. İstanbul 4. Sulh Ceza Hâkimliği, mevcut delil durumunu ve müvekkilin sabit bir ikametgaha sahip olduğunu göz önüne alarak, kaçma veya saklanma riskinin bulunmadığını belirterek, tutuklama tedbirinin gereksiz olduğuna karar verdi ve adli kontrol hükümleri ile tahliyeye hükmetti.