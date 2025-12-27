Serdal Adalı Açıklıyor: Mert Günok ve Necip Uysal Kadro Dışı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlıların Beltaş Akatlar Mustafa Kemal Merkezi Atilla İlhan Salonu’nda düzenlenen 2025 yılı 3. olağan divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Adalı, teknik heyet ve yönetim kurulunun raporu doğrultusunda futbol planlamasında yer almayacak isimler Mert Günok ve Necip Uysal hakkında bilgi verdi.

YENİ DÖNEM PLANLAMASI

Serdal Adalı, bu kararla ilgili camiaya hayırlı olmasını dileyerek, “Teknik heyetimizin raporu ve yönetim kurulumuzun onayıyla profesyonel futbolcularımızdan Necip Uysal ile Mert Günok’a yeni dönem planlamamızda yer almayacakları tebliğ edilmiştir ve iki isimden kendilerine kulüp bulmaları istenmiştir. Her iki oyuncumuza da emekleri için teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

OYUNUN KALİTESİNE VURGU

Başkan Adalı, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Sezonun ilk yarısında aldığımız sonuçlar her ne kadar tabelada bizi mutlu etmese de sahadaki gerçekler çok daha farklı bir tablo çiziyor. Pozisyon üretiminde lideriz. Ligin en çok gol pozisyonuna giren takımı olmamız, kurduğumuz sistemin işlemeye başladığının sinyallerini veriyor. İlk haftalara oranla sürekli gelişen, rakipten çekinmeyen ve oyunu domine eden bir kimliğe büründük. Bu konuda hocamız Sergen Yalçın ve teknik ekibin yoğun gayretlerine teşekkürlerimi sunuyorum. Oyun gücümüz bu seviyedeyken, kaçan pozisyonların skora dönüşmesinin sadece an meselesi olduğunu görüyoruz. Skor geçici, sahadaki güçlü oyun kalıcıdır. Bu performans, ikinci yarıda beklediğimiz seri galibiyetlerin en büyük habercisidir. Takım değerimizde yakaladığımız yukarı yönlü ivmeyi, bu transfer döneminde gerçekleştireceğimiz hamlelerle daha da yukarılara taşımayı hedefliyoruz.”

YENİ YILA ZAFER DOLU GİRİŞ

“Yılın son derbisini deplasmanda kazanarak hepimizi gururlandıran futbol takımımızı ve teknik heyetimizi gönülden kutluyorum. Yılı, şanımıza yakışır bir derbi galibiyetiyle uğurladık. Şimdi 4 Ocak’ta parkede oynanacak derbiyle, yeni yılı zaferle selamlamaya hazırlanıyoruz. Büyük taraftarımızın ve tüm camiamızın yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum. 2026 yılının her branşta kupalarla, madalyalarla taçlanan bir yıl olmasını temenni ediyorum.”