Serdar Saatçı’nın Sakatlık Durumu Hakkında Açıklama

SERDAR SAATÇI’NIN YARALANMASI

Trabzonsporlu futbolcu Serdar Saatçı’nın kas ve tendonunda bir yaralanma meydana geldiği bildirildi. Bordo-mavili kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, konuyla ilgili olarak bazı açıklamalar yaptı. Beşir, kulüp internet sitesi üzerinden yaptığı duyuruda, “Futbol A Takımı’mızın antrenmanı sırasında sağ kalça bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Serdar Saatçı’nın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda kalça kas ve tendonunda yaralanma olduğu tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.” şeklinde bilgi verdi.

SAĞLIK EKİBİ GÖREVE GEÇTİ

Açıklamada belirtildiği üzere, karşılaşılan bu rahatsızlık için sağlık ekibi derhal harekete geçti. Serdar Saatçı’nın tedavi süreci titizlikle sürdürülecek olup, oyuncunun durumu hakkında gelişmeler takip edileceği ifade edildi. Kulüp, bu süreçte taraftarlarını bilgilendirmeye devam edecek.