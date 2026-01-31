Serdar Sertçelik Türkiye’ye Getirildi Suç Ağına Darbe

Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan’ın sağ kolu ve kritik bir figür olan Serdar Sertçelik’in, Macaristan’dan Türkiye’ye getirildiği bildirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımla, organize suç örgütü yöneticisi Sertçelik’in iade sürecinin başarıyla tamamlandığını duyurdu.

MACARİSTAN’DAN TÜRKİYE’YE DÖNÜŞ

Yurt dışında bulunduktan sonra hakkında kırmızı bülten çıkarılan Sertçelik, geçtiğimiz aylarda Macaristan sınırında yakalanmıştı. Türkiye’nin iade talebi üzerine gerekli hukuki süreçler sonuçlandı ve Sertçelik, İnterpol-Europol Daire Başkanlığı ekipleri eşliğinde Budapeşte’den havalanan bir uçakla Ankara’ya ulaştırıldı.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA’DAN AÇIKLAMA

Bakan Yerlikaya, düzenlenen operasyona ilişkin yaptığı açıklamada şu sözleri dile getirdi: “Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütü yöneticilerinden Serdar Sertçelik, Macaristan’dan Türkiye’ye getirildi. Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun, suç odaklarını temizlemeye, adalete teslim etmeye kararlıyız. Emeği geçen tüm personelimizi tebrik ediyorum.”

