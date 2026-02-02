Serdivan’daki Kız Yurduna Patlama: Öğrenciler Otele Yerleştirildi

Olay, Serdivan ilçesindeki Bahçelievler Şehit Sinan Gümüştaş Mahallesi’nde bulunan özel bir kız öğrenci yurdunda meydana geldi. Yurdun dinlenme odasında yer alan tüp, henüz netleşmeyen bir nedenden dolayı patladı. Patlama sonrasında paniğe yol açan durum, binanın dış alanında hasara yol açarken, bazı camların kırıldığı ve eşyaların dışarı savrulduğu tespit edildi. Binanın güvenliği açısından hızla tahliye edilmesinin ardından, yurdun öğrencilerinin otele yerleştirildiği bildirildi. Olayın haber verilmesiyle birlikte bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Ekipler, patlamanın gerçekleştiği alanda güvenlik tedbirleri alarak inceleme gerçekleştirdi. Olayda herhangi bir yaralanma söz konusu olmazken, maddi hasar meydana geldi.

PATLAMAYI YAŞAYAN GÖKSEL ALPAY’IN ANILARI

Patlamanın olduğu yurdun karşısında yaşayan 50 yaşındaki Göksel Alpay, olay anında yaşadıkları paniği aktardı. Alpay, “Eşimle evde televizyon izliyorduk. Birden bir patlama sesi geldi. Ben deprem olduğunu sandım. Çünkü 1999 depreminde de böyle bir gürültü sesi gelmişti. Bağırarak yerimden fırladım. Eşimle cama koştuk, karşı komşuyuz zaten. Yurttan bir duman yükseldiğini gördüm. 5 dakika geçmeden itfaiye, ambulans ekipleri geldi ama hala kalbim çarpıyor diyebilirim.” dedi.