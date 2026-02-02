Serdivan’daki Kız Yurduna Patlama: Öğrenciler Otele Yerleştirildi

serdivan-daki-kiz-yurduna-patlama-ogrenciler-otele-yerlestirildi

Olay, Serdivan ilçesindeki Bahçelievler Şehit Sinan Gümüştaş Mahallesi’nde bulunan özel bir kız öğrenci yurdunda meydana geldi. Yurdun dinlenme odasında yer alan tüp, henüz netleşmeyen bir nedenden dolayı patladı. Patlama sonrasında paniğe yol açan durum, binanın dış alanında hasara yol açarken, bazı camların kırıldığı ve eşyaların dışarı savrulduğu tespit edildi. Binanın güvenliği açısından hızla tahliye edilmesinin ardından, yurdun öğrencilerinin otele yerleştirildiği bildirildi. Olayın haber verilmesiyle birlikte bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Ekipler, patlamanın gerçekleştiği alanda güvenlik tedbirleri alarak inceleme gerçekleştirdi. Olayda herhangi bir yaralanma söz konusu olmazken, maddi hasar meydana geldi.

PATLAMAYI YAŞAYAN GÖKSEL ALPAY’IN ANILARI

Patlamanın olduğu yurdun karşısında yaşayan 50 yaşındaki Göksel Alpay, olay anında yaşadıkları paniği aktardı. Alpay, “Eşimle evde televizyon izliyorduk. Birden bir patlama sesi geldi. Ben deprem olduğunu sandım. Çünkü 1999 depreminde de böyle bir gürültü sesi gelmişti. Bağırarak yerimden fırladım. Eşimle cama koştuk, karşı komşuyuz zaten. Yurttan bir duman yükseldiğini gördüm. 5 dakika geçmeden itfaiye, ambulans ekipleri geldi ama hala kalbim çarpıyor diyebilirim.” dedi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Özel Kız Yurdunda Korkutan Patlama Meydana Geldi

Serdivan'daki bir kız öğrenci yurdunun dinlenme odasında patlayan tüp, büyük paniğe yol açtı. Olayın ardından yurttaki öğrenciler otellere yerleştirildi.
Gündem

TFF Süper Lig’de Fenerbahçe’den Zorlu Mücadele Açıklaması

Fenerbahçe’nin teknik direktörü Domenico Tedesco, Kocaelispor karşılaşmasının ardından zeminle ilgili sorunları dile getirerek, oyuncularının devre arasındaki şikayetlerini aktardı.
Gündem

Yangın Sonrası Bulunan İki Ceset Şok Etti

İstanbul Esenler'deki bir iş yerinde çıkan yangında, itfaiye ekipleri iki ceset buldu. Cesetlerde mermi izleri tespit edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Gündem

Otomobil Alışveriş Merkezine Düşerek İş Yerine Girdi

Çorlu'da bir kadın sürücü, direksiyon kontrolünü kaybederek otomobili bir alışveriş merkezine sürüklendi. Olayda can kaybı yaşanmadı.
Gündem

Terörsüz Türkiye Komisyonu’ndan Rapor Yazım Toplantısı

Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, terörsüz Türkiye için beşinci kez toplanacak. Rapor yazım oturumu, Çarşamba günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlık edecek.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.