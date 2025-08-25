Şerefiye Şelalesi, Şırnak’a ilgi çekiyor

TERÖRÜN YERİNİ HUZURA BIRAKMASIYLA İLGİ ARTDI

Şırnak’ta huzur ortamının sağlanmasının ardından bölgeye yönelik ilgi artıyor. Özellikle sıcak hava koşullarından kaçmak isteyen vatandaşlar, Şırnak merkezine bağlı Kasrik Beldesi’nin Kayaboyun köyündeki Şerefiye Şelalesi’ne akın ediyor. 3 kilometrelik zor bir yürüyüşün ardından ulaşılabilen şelale, doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini etkiliyor.

İHTİYAÇ DUYULAN TEMİZLİK UYARILARI

Kayaboyun Köyü Muhtarı Hakan Vural, şelaleye gelen ziyaretçilerin temizlik konusunda daha dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Vural, “Bu şelale eskiden yasaktı. Şimdi süreçten dolayı şükür huzurlu bir ortamımız oldu. Günlük 150 araç geliyor. Bu, Şırnak’ımız için çok güzel bir doğal güzellik. Ama onlardan ricamız, buraları kirletmemeleri. Çöplerini atmasınlar, sağa sola bırakmasınlar” şeklinde konuştu.

GELİŞİM PROJELERİ HAZIRLANIYOR

Ayrıca, Vural, Şerefiye Şelalesi’nin korunması ve restorasyonu için proje geliştirdiklerini ve bu projeyi Şırnak Valiliği’ne sunduklarını belirtti. “Projelerimizi valiliğimize sunduk. Burayı daha da güzelleştireceğiz. Şırnak Gabar Dağı sadece petrol ile değil böyle güzelliklerle de anılacak. Buraya gelen vatandaşlarımız, tabi ki çöp poşetleri ile birlikte gelsinler. Getirdikleri malzemeleri yakın mesafede bulunan çöp konteynırlarına atsınlar” dedi.

ULAŞIMIN KOLAYLAŞMASI GEREKEN BİR KONUDUR

Şerefiye Şelalesi’ne ulaşımın zor olduğunu ifade eden Vural, ailelerin bu nedenle sıkıntılar yaşadıklarını ve daha fazla gelemeyeceklerini dile getirdi. Özel idareden iş makineleri talep ettiklerini belirten Vural, “İl Özel İdaremiz bize makineler verecek. Artık inşallah araçlar ile buraya gelinebilecek. Şimdi biraz zor bir süreçten geçiyorlar buraya varmak için. Aileler ve çocuklar buraya çok fazla gelemiyor. İnşallah yolumuzu düzelttiğimiz zaman onlar da gelebilecek. Buranın çevre düzenlemesini yapacağız” şeklinde konuştu.

ZİYARETE GELENLERDEN OLUMSUZ YORUMLAR YOK

Şerefiye Şelalesi’ni ziyaret edenlerden biri olan Nil Şengüler, ailesi ile birlikte Tekirdağ’dan geldiğini ve burayı çok beğendiğini ifade etti. Şengüler, “Gabar Dağı eteklerindeki bu şelale çok güzel. Ben buraya Tekirdağ’dan geldim ve çok beğendim. Normalde Şırnak çok sıcak fakat buraya geldiğimde çok farklı bir ortama girdim. Çok güzel vakit geçirdik” dedi.