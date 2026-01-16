Sergen Altunbaş’ın Aile Cinayeti Şoku Adana’da Yaşandı

Sergen Altunbaş, sosyal medyada paylaştığı videolarla tanınan bir isim olarak Adana’daki ikametinde iki çocuğuyla ölü olarak bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda Sergen Altunbaş’ın çocuklarını öldürdükten sonra kendi yaşamına son verdiği belirlendi.

EŞİ EVİ TERK ETMİŞ

Sergen Altunbaş’ın yaşadığı Sarıçam ilçesindeki aile hayatı, eşinin bir süredir yaşanan tartışmalar neticesinde evden ayrılmasıyla değişti. Eşinin gidişinin ardından 6 yaşındaki Mert ve 8 yaşındaki Ada, babalarıyla birlikte ikamet etmeye devam etti.

Olayın yaşandığı günde evden silah sesleri yükselmesi üzerine komşular durumu polise bildirdi. İçeri giren güvenlik güçleri, 34 yaşındaki Altunbaş ile birlikte iki çocuğunu hareketsiz bir şekilde buldu. Yapılan incelemede, Sergen Altunbaş’ın önce çocuklarını vurduğu, ardından kendi canına kıydığı anlaşıldı.

YAKINLARDAN ZAHİR EYLEM

Olayın ardından aileye ait olan araç bahçede yanmış halde bulundu. Yakınlarının durumu öğrenerek olay yerine gitmesi üzerine Altunbaş’a ait aracın ateşe verildiği bilgisi edindi.