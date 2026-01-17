Sergen Altunbaş’ın Korkunç Eylemi Önceki Mesajlarla Belirlendi

Türkiye, Adana’da meydana gelen korkunç bir olayı konuşuyor. Önceki gün akşam saatlerinde merkez Sarıçam ilçesi Boynuyoğun Mahallesi’nde yer alan bir villada, sosyal medya fenomeni Sergen Altunbaş isimli kişinin, çocukları Mert ve Ada’yı tabancayla vurduktan sonra intihar etmesiyle sonuçlanan trajik bir olay yaşandı. Olayın arka planındaki detaylar ise gün yüzüne çıkıyor.

ÖNCE ÇOCUKLARI SONRA KENDİNİ VURDU

Yerel kaynaklara göre, kısa bir süre önce G.A., eşi Sergen Altunbaş ile yaşadığı tartışmadan sonra evi terk etti. Eşinin eve dönmemesi üzerine Altunbaş, çocukları 8 yaşındaki Ada ve 6 yaşındaki Mert’i vurduktan sonra aynı silahla kendisine de ateş etti.

ÜÇÜ DE OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Silah patırtısını duyan komşularının ihbarları üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, baba ve çocukların olay yerinde yaşamlarını kaybettiğini belirledi.

LÜKS ARACI KUNDAKLANDI

G.A. ve aile üyeleri, olayı öğrendiklerinde acil olarak olay yerine geldi. Gelen yakınları, Sergen Altunbaş’ın aracını kundakladı. Olay yerinde gerçekleştirilen incelemelerin ardından, baba ve çocukların cenazeleri otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

KATLİAMDAN ÖNCE MESAJ ATMIŞ: “TEK YOLUM KALDI”

Altunbaş’ın, çocuklarını katletmeden sadece dakikalar önce eşi G.A.’ya “Tek yolum kaldı. Neden çocukları sana bırakmıyorum biliyor musun?” şeklinde bir mesaj attığı öğrenildi.