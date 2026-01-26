Sergen Yalçın Açıkça Değerlendirdi: Skor Beklentilerimizin Dışında

SÜPER LİG’DE BEŞİKTAŞ MAÇ SONRASI YALÇIN’DAN DEĞERLENDİRME
Süper Lig’de oynanan Eyüpspor karşılaşmasını 2-2 berabere tamamlayan Beşiktaş’ta, teknik direktör Sergen Yalçın, maçın ardından basına açıklamada bulundu. Yalçın, “Beklemediğimiz bir skor, kazanmamayı düşünmüyorduk” dedi.
KONSANTRASYON SORUNU DİKKAT ÇEKTİ
Yalçın, takımın konsantrasyon eksikliği yaşadığını belirterek, “Konsantrasyon sorunu, oyuncuları sıkıntıya soktu. Eyüpspor, iyi bir mücadele gösterdi ve kontrataklarla bize zorluk yarattılar” ifadelerini kullandı.