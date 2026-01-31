Sergen Yalçın’dan Hakem Eleştirisi Ve Takım Durumu Açıklamaları

sergen-yalcin-dan-hakem-elestirisi-ve-takim-durumu-aciklamalari

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor’u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

OYUNCULARDAKİ FİZİKSEL DURUM

Yalçın, “Oyunun tam totalini oynayamayacak oyuncular var. Sakatlıktan çıkmış oyuncular var, Cengiz ve Mustafa gibi. Cengiz ve Mustafa ile başladım, 60-70’e kadar gider hamleler yaparız dedik. Oyun sonlarında fiziksel olarak düştüler. Bu da doğal. Onların yerine hamleler yaptık. Bence olumlu yansıdı. Güçlü oyuncuları sokunca ikinci bölümde, golün gelmesi normal” ifadelerini kullandı.

HAKEM KARARLARINA TEPKİ

Yalçın, hakem kararlarına da değinerek, “Bize olunca kırmızı, rakibe olunca sarı. Rakip stoperlerin ilk yarıda atılmaları lazım. 10’ar faul yaptılar, 1’er sarıyla bitirdiler. Rakipler sürekli uyarı ve sarı oluyor. Hakemler biraz daha dikkatli olsun. Ne görüyorsan onu ver. Bize veriyorsan ona da ver. Bizim için sorun değil. Her türlü oynuyoruz” dedi.

DENGESİZ HAKEM VARYANTLARI

Son olarak hakem camiasının sağlıklı olmadığını belirten Yalçın, “Son maçlarda dengemizi bozuyorlar. Çok rahat kazanacağımız maçları 10 kişi oynuyoruz. Hakem camiası çok sağlıklı değil, üzülerek söylüyorum. Beşiktaş şampiyonluğa, kupalara oynayan camiadır. Biz beklentilere oynayamıyoruz. Geldiğimden beri anlatıyorum, sıkıntılar yaşıyoruz. Yeniden yapılanma dönemindeyiz. Hem kulübün ekonomisini hem menfaatlerini koruyarak gidiyoruz” şeklinde konuştu.

