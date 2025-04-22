Sergen Yalçın’dan Önemli Açıklama!

Sergen Yalçın’ın Kadro Değerlendirmesi

Fenerbahçe’nin Kayserispor ile oynadığı 3-3’lük maçın ardından ünlü futbol yorumcusu Sergen Yalçın, takımın gelecek sezon kadrosuyla ilgili bazı önemli değerlendirmeler yaptı. Ekol TV’de yaptığı açıklamalarda, sarı-lacivertlilerin gelecek sezon üç futbolcuyla yollarını ayıracağını öne sürdü.

Talisca’ya Göre Yapılandırma

Yalçın, Fenerbahçe’nin kadro yapılanmasının tamamen Talisca’nın etrafına göre inşa edilmesi gerektiğini savundu. “2 santrfor alacaksan Talisca’ya göre alacaksın. Kenar, merkez orta saha alacaksan Talisca’ya göre alacaksın” ifadelerini kullandı. Yalçın, bu yaklaşımın takımın başarısı için kritik olduğunu vurguladı.

Yollar Ayrılan Üç İsim

Sergen Yalçın, Fenerbahçe’nin mevcut kadrosunda yer alan üç isimle yolların ayrılacağının kesinleştiğini dile getirdi. “Ben seneye Tadic, Dzeko ve En-Nesyri’nin takımda kalacağını düşünmüyorum. Tadic, Dzeko ve En-Nesyri olmaz. Seneye bu üç isim Fenerbahçe’de mümkün değil” şeklinde konuştu.

Galatasaray Üzerine Öngörü

Yalçın, Fenerbahçe’nin mevcut yapılanmasını değiştirmemesi halinde, gelecek sezon şampiyonluğun yine Galatasaray’a gideceği öngörüsünde bulundu. Bu durum, Fenerbahçe’nin şampiyonluk yarışında geri kalabileceğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.