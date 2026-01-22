Sertavul Geçidi’nde Kar Lastiği Zorunluluğu Uygulaması

Karaman Valiliği, sert hava koşulları sebebiyle Sertavul Geçidi’ndeki trafik düzenlemesine dair yazılı bir bildiri yayımladı. Bildiride, “715-06 /07 Karaman-Mut Devlet Yolu (Sertavul Geçidi), kar yağışı ve tipi nedeniyle 22 Ocak 2026 saat 14.00 itibarıyla tır ve çekici trafiğine kapatılmıştır” bilgisine yer verildi.

AĞIR VASITALAR YÖNLENDİRİLİYOR

Bölgede görevli trafik polisleri, tır ve kamyonların geçişine izin vermeyerek bu araçları yol üzerindeki dinlenme tesislerine yönlendiriyor. Geçidin kapalı kalma süresinin hava koşullarına bağlı olarak değişkenlik gösterebileceği ifade ediliyor.

ZİNCİRSİZ VE KAR LASTİKSİZ GEÇİŞ YASAK

Küçük araçlar ve otomobiller için geçişler kontrollü olarak sürdürülüyor. Ancak ekipler, zincir bulundurmayan veya kar lastiği takılı olmayan araçların Sertavul Geçidi’ni kullanmasına izin vermiyor.

