“Settar Tanrıöğren Kızılcık Şerbeti’ne Dönüyor”

YENİ BÖLÜMLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Kızılcık Şerbeti dizisi, Show TV ekranlarında izlenme rekorları kırmaya devam ederken, uzun süredir merak edilen bir soru yanıt buldu. Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ve Doğukan Güngör gibi başarılı oyuncuları bir araya getiren Kızılcık Şerbeti dizisindeki değişiklikler dikkat çekiyor. Herkesin bildiği gibi, Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah karakterini canlandıran settar Tanrıöğren geçirdiği beyin kanaması nedeniyle diziden ayrılmıştı.

SEYRCİ YENİ KARAKTERİ BEĞENMEDİ

Settar Tanrıöğren’in yerine gelen Ahmet Mümtaz Taylan, yeni Abdullah karakteriyle seyircinin beğenisini kazanamamıştı. Settar Tanrıöğren’in sağlık durumunun düzelmesinin ardından dizinin kadrosuna geri döneceğine dair iddialar gündeme gelmişti. Seyircinin de istediği Abdullah karakterinin yeniden setlere döneceği konuşuluyor. Gelecek bölümlerde Settar Tanrıöğren’in Abdullah karakteriyle Kızılcık Şerbeti dizisine katılması bekleniyor.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Ancak, usta oyuncu ve Kızılcık Şerbeti dizisi yapımcılarından bu geri dönüşle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmamış değil. Kızılcık Şerbeti, bu akşam saat 20.00’da Show TV ekranlarında izleyicilerle buluşacak.