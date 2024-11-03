Sevinç Erbulak Kızı İçin Kutlama Yaptı

SEVİNÇ ERBULAK’IN KIZINA YAZDIĞI DUYGUSAL NOT

Oyuncu Sevinç Erbulak, kızı Kavin’in yeni yaşını coşkuyla kutladı. Sosyal medya platformunda paylaşımda bulunan Erbulak, kızına olan sevgisini ifade eden bir fotoğraf albümü oluşturdu.

KIZINA OLAN SEVGİSİNİ PAYLAŞTI

Erbulak paylaşımına şu sözleri ekledi: “Sana bir şey anlatmak istiyorum Kavin’im. Seni kucağıma verdikleri andan itibaren hayatım çok net bir şekilde (o andan itibaren) değişti, bunu biliyorsun.” Bu sözler, Sevinç Erbulak’ın annelik deneyimini ve kızına duyduğu derin sevgiyi bir kez daha gözler önüne seriyor.