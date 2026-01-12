Şeyh Maksud’da Keşfedilen Yer Altı Tünel Şebekesi

seyh-maksud-da-kesfedilen-yer-alti-tunel-sebekesi

Halep kent merkezindeki Şeyh Maksud Mahallesi’nin YPG/SDG güçlerinden arındırılmasının ardından başlatılan arama ve tarama çalışmaları, sivil yapılar altında inşa edilmiş geniş bir yeraltı tünel ağına ulaşılmasını sağladı.

BÜYÜK BİR TÜNEL AĞI

Demir merdivenler ve vinç yöntemleriyle erişilen bu tüneller, bölgede çekilmiş görüntülerle belgelenmiş durumda. Suriye’de 10 Mart Mutabakatı’na uyulmadığı için Suriye Ordusu tarafından terör örgütü YPG/SDG’ye karşı gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde Eşrefiye, Beni Zeyd ve Şeyh Maksud mahalleleri kontrol altına alındı.

GÜVENLİK GÜÇLERİ DETAYLI İNCELEME YAPIYOR

Şeyh Maksud’un da temizlenmesiyle beraber güvenlik güçleri, bölgede kapsamlı araştırmalara başladı.

