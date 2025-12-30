Şeyma Subaşı ABD Dönüşü Gözaltına Alındı

ÜNLÜ İSİME UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI KAPSAMINDA GÖZALTI

Uyuşturucu soruşturması çerçevesinde yakalama kararı çıkarılan Şeyma Subaşı, Amerika Birleşik Devletleri’nden dönüşünde gözaltına alındı.

SORUŞTURMA GENİŞLİYOR

Alınan bilgilere göre, Subaşı’nın yakalanması ile birlikte yapılan soruşturmanın kapsamı genişliyor. Yetkililer, olaya dair detayları araştırmaya devam ediyor.

GÖZALTINA ALMA PROSEDÜRÜ

Şeyma Subaşı’nın gözaltına alınma işlemi, güvenlik güçlerinin düzenlediği bir operasyonla gerçekleştirildi. Olayın ardından Subaşı’nın ifadesinin alınacağı ve sürecin gelişeceği belirtiliyor.