THY’nin 31 Aralık Tarihli 61 Seferi İptal Edildi

Kar yağışı, ülke genelinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Türk Hava Yolları, doğu ve iç bölgelerde öngörülen olumsuz hava şartları nedeniyle yarın 61 seferin karşılıklı olarak iptal edildiğini duyurdu. THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, yaptığı açıklamada, “Yolcularımız, uçuş durumlarını ve bilet işlemlerine ilişkin seçenekleri https://turkishairlines.com ve mobil uygulamamız üzerinden takip edebilirler. Uçuş emniyeti önceliğimizdir. Anlayışınız için teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

ULAŞIMDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Ayrıca Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, önümüzdeki üç gün boyunca yaşanacak yoğun kar yağışı nedeniyle sürücülere zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları, kış lastiği kullanmaları, yakıt kontrolü yapmaları ve araçlarında zincir, takoz, çekme halatı gibi ekipmanların hazır bulundurulması yönünde uyarılarda bulundu. Açıklamada, meteorolojiden alınan bilgiler doğrultusunda, özellikle Batı Karadeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yoğun kar yağışının beklendiği ifade edildi.

