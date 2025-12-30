Şeyma Subaşı İstanbul Havalimanı’nda Gözaltına Alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında önemli gelişmeler yaşanıyor. Soruşturma yürüten ekipler daha önce hakkında yakalama kararı çıkarılan Şeyma Subaşı’nın Amerika’dan İstanbul Havalimanı’na döndüğünde gözaltına alındığını bildirdi.

ÜNLÜLERE YÖNELİK UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlü kişilere yönelik resmi yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında, 8 Ekim’den itibaren pek çok operasyon gerçekleşti. Müzisyenler, menajerler ve farklı sektörlerden tanınmış isimler uyuşturucu ve kan örnekleri verme işlemleri için ifadelerini verdi. Bu süreçte bazı şüphelilerin tutuklamaları gerçekleştirildi. 18 Aralık tarihinde yapılan eş zamanlı baskınlarda oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Bilic, Mümine Senna Yıldız ve şarkıcı Aleyna Tilki’nin aralarında bulunduğu isimler gözaltına alındı. İlgili şüpheliler kan ve saç örneklerinin toplanmasının ardından serbest bırakıldı. Aynı şekilde şarkıcı Yusuf Güney ve oyuncu Melisa Döngel de ifade ve örnek verme sürecinden sonra serbest bırakılan kişiler arasında yer aldı. Ayrıca, Şeyma Subaşı ile birlikte Şevval Şahin, Mert Vidinli ve Kasım Garipoğlu için yakalama talimatı çıkarıldığı da duyuruldu. Bu şüphelilerin uyuşturucu veya uyarıcı madde temini, bulundurulması veya kullanılması suçlamalarıyla karşı karşıya oldukları bildirildi.

17 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltı işlemleri, sosyal medya ünlüsü Sercan Yaşar’ın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak tahliye edilmesinin hemen ardından gerçekleşti. Soruşturma sürecinde ifade veren Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı’nın saç örneklerinde yapılan testlerin sonucunun pozitif çıktığı belirtildi. Diğer yandan, bu şahsın kan, idrar ve tırnak örneklerinin ise negatif sonuçlandığı tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen operasyonda, “uyuşturucu imal ve ticareti” ile “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını kolaylaştırmak” gibi suçlamalara yönelik olarak 22 kişiye gözaltı talimatı verildi.

34 NOKTADA BASKIN GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Soruşturma kapsamında İstanbul genelinde, eğlence mekanları ve restoranlar dahil 34 ayrı noktaya baskınlar düzenlendi. Bazı mekanların içerisinde gizli bölmelerin bulunduğu ve bu alanların uyuşturucu tüketimi için kullanıldığı iddia ediliyor. Yapılan baskınlardan birinde mekan yöneticisi ele geçirilen tabanca nedeniyle ifade verirken, rap müziği sanatçısı internet üzerinden yapmış olduğu yayınlar vesilesiyle suçlamalarla karşı karşıya kaldı.

RAPÇİ EGE KARATAŞLI TUTUKLANDI

Gerçekleştirilen ifadeler sonrası adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden rap sanatçısı tutuklanırken, diğer iki şahsa ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Ayrıca, gözaltına alınan 16 kişilik grubun adliyeye sevk edilmesi planlanıyor.

ÜNLÜ İSİMLER ÜZERİNDE UYUŞTURUCU İDDİALARI

Uyuşturucu kullanımı veya kullanımını kolaylaştırmakla ilgili yöneltildiği iddialar arasında iş insanı, sosyal medya fenomenleri gibi pek çok ünlü isim yer almakta. Bu şüphelilerin adli tıp kurumunda test vermeleri ve örneklerinin alınması bekleniyor. Ayrıca, aramalarda uyuşturucu olarak değerlendirilen kimyasal maddeler ve çeşitli aparatların ele geçirildiği ve bu materyaller üzerinde incelemelerin sürdüğü bildirildi.