Şeyma Subaşı’ndan Yeni Dönüşüm Sinyalleri

seyma-subasi-ndan-yeni-donusum-sinyalleri

ŞEYMA SUBAŞI’NDAN CESUR PAYLAŞIMLARA SINIR

Şeyma Subaşı, yaptığı açıklamada, “Bundan sonra bikinili fotoğraf ve videolarımı zor görürsünüz” ifadesiyle cesur paylaşımlarına bir yenilik getireceğini duyurdu. Ocak 2026’da yayımlanan Adli Tıp Kurumu raporu, ünlü ismin uyuşturucu soruşturmasındaki durumunu net bir şekilde ortaya koymuştu.

ADLİ RAPORDAKİ DETAYLAR

Raporda, yapılan saç ve kan analizlerinde kokain, kokain metabolitleri ve ketamin kullanımı tespit edildiği bilgisi yer aldı. Subaşı, daha önce savcılıkta verdiği ifadede uyuşturucu madde kullandığını kabul etti. Havalimanında gözaltına alınarak ifade veren Subaşı, “yurt dışına çıkış yasağı” ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SOSYAL MEDYADA MÜCADELE SİNYALLERİ

Soruşturma süresi boyunca sosyal medya hesabından sık sık Kuran-ı Kerim sayfaları paylaşarak “Kalbimin yönü derinleşti” diyen Subaşı’nın bikinili paylaşımlarını durdurma kararı, takipçileri tarafından manevi bir dönüşüm çabası olarak değerlendirildi. Ünlü fenomen, uyuşturucu testinin pozitif çıkmasından sonra hayatında yeni bir sayfa açma niyetini gösteriyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Lojistik Sektörü 2026 İçin Stratejik Hedefler Belirliyor

Akca Lojistik Genel Müdürü Enes Akça, 2026'nın lojistik sektöründe önemli bir dönüm noktası olacağını vurguladı. Dijitalleşme ve izlenebilirlik, rekabetin temel unsuru olacak.
Gündem

FCSB Başkanı Becali Üç Futbolcuyu Göndereceğini Açıkladı

Fenerbahçe ile berabere kalarak Avrupa Ligi’ne vedan eden FCSB'de, kulüp sahibi Gigi Becali, maç sonrası 3 futbolcunun transferine onay verdi.
Gündem

Beşiktaş Nuno Tavares Transferinde Önemli Aşama Kaydetti

Beşiktaş, Lazio'dan Nuno Tavares'i satın alma opsiyonuyla kiralamak amacıyla görüşmelerini yoğunlaştırdı. Kulüp, sol bek transferine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Gündem

Sidiki Cherif Fenerbahçe İçin Kararını Verdi

Fenerbahçe'nin transfer hedefi Sidiki Cherif, kulüpten gelen teklifi göz önünde bulundurarak kararını verdi. Angers, genç oyuncusu için belirlediği bonservis bedelini açıkladı.
Gündem

Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’ndeki Rakibi Nottingham Forest Oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu için play-off kuralarının çekilmesiyle Fenerbahçe'nin rakibi belirlendi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.