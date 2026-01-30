Şeyma Subaşı’ndan Yeni Dönüşüm Sinyalleri

ŞEYMA SUBAŞI’NDAN CESUR PAYLAŞIMLARA SINIR

Şeyma Subaşı, yaptığı açıklamada, “Bundan sonra bikinili fotoğraf ve videolarımı zor görürsünüz” ifadesiyle cesur paylaşımlarına bir yenilik getireceğini duyurdu. Ocak 2026’da yayımlanan Adli Tıp Kurumu raporu, ünlü ismin uyuşturucu soruşturmasındaki durumunu net bir şekilde ortaya koymuştu.

ADLİ RAPORDAKİ DETAYLAR

Raporda, yapılan saç ve kan analizlerinde kokain, kokain metabolitleri ve ketamin kullanımı tespit edildiği bilgisi yer aldı. Subaşı, daha önce savcılıkta verdiği ifadede uyuşturucu madde kullandığını kabul etti. Havalimanında gözaltına alınarak ifade veren Subaşı, “yurt dışına çıkış yasağı” ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SOSYAL MEDYADA MÜCADELE SİNYALLERİ

Soruşturma süresi boyunca sosyal medya hesabından sık sık Kuran-ı Kerim sayfaları paylaşarak “Kalbimin yönü derinleşti” diyen Subaşı’nın bikinili paylaşımlarını durdurma kararı, takipçileri tarafından manevi bir dönüşüm çabası olarak değerlendirildi. Ünlü fenomen, uyuşturucu testinin pozitif çıkmasından sonra hayatında yeni bir sayfa açma niyetini gösteriyor.