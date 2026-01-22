Şeyma Subaşı’nın Erdoğan Takibi Sosyal Medyada Tartışma Yarattı

seyma-subasi-nin-erdogan-takibi-sosyal-medyada-tartisma-yaratti

Uyuşturucu soruşturması sonrası yaptığı paylaşımlar ve açıklamalarla dikkat çeken Şeyma Subaşı, sosyal medyada attığı yeni bir adımla yeniden konuşulmaya başlandı. Subaşı’nın Instagram hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı takibe aldığı ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma sonrasında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Subaşı, test sonuçları açıklanmadan önce madde kullandığını kabul etmiş, yapılan incelemeler sonucunda kokain kullandığı tespit edilmişti.

MANEVİYATA YÖNELDİ

Bu süreçten sonra maneviyata yöneldiğini dile getiren Subaşı, sosyal medya paylaşımlarında sıkça Kuran-ı Kerim ayetlerine yer vermeye başladı ve yaşadıklarını anlatırken, “Samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum” açıklamasını yaptı.

ERDOĞAN’I TAKİBE ALDI

Son dönemde yaptığı paylaşımlarla yeniden öne çıkan Şeyma Subaşı’nın, Instagram hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı takibe aldığı gözlemlendi. Subaşı’nın son takip ettiği hesaplar arasında Erdoğan’ın da yer alması, sosyal medyada hızla yayılarak yankı buldu.

