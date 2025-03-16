SGK Erken Emeklilik İçin Hastalık Listesi Açıklandı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MALULEN EMEKLİLİK VERİLERİNİ AÇIKLADI

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2023 yılına ait malulen emeklilik verilerini kamuoyuna sundu. Belirli hastalıklara sahip olan vatandaşlar, prim ve sigortalılık süresi şartlarını sağladıkları durumlarda, yaş beklemeden erken emekli olabiliyor. EYT düzenlemesi ile birlikte, kadınlar normal şartlarda 58, erkekler ise 60 yaşında emekli olurken, malulen emeklilikte bu yaş sınırı söz konusu değil. SGK’nın yeni listesi, özellikle ciddi sağlık sorunları ile mücadele eden sigortalılar için büyük bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

ERKEN EMEKLİLİĞE DAHİL HASTALIKLAR

SGK verilerine göre, 2023 yılında malulen emekli edilenlerin çoğunluğunu kanser hastaları oluşturuyor. Onkoloji hastalıkları ile emekli edilenlerin oranı yüzde 32,89 olarak kaydedildi. İkinci sırada psikiyatri hastalıkları, üçüncü sırada ise nörolojik hastalıklar yer alıyor. Bunların yanı sıra, üriner sistem rahatsızlıkları, göz hastalıkları, kardiyoloji, gastroenteroloji ve solunum yolları hastalıkları da malulen emekliliğin en sık sebepleri arasında bulunuyor.

MALULEN EMEKLİLİK ŞARTLARI

Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş’ın aktardığı üzere, SGK mevzuatına göre malulen emekli olabilmek için belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Bu şartlar arasında çalışmanın en az yüzde 60’ını kaybetmiş olmak, en az 10 yıllık sigortalılık süresi ve 1.800 gün prim ödenmiş olması bulunuyor. Ancak, başka birinin sürekli bakımına ihtiyaç duyan malul bireyler için 10 yıllık sigortalılık süresi şartı aranmaz; yalnızca 1.800 gün prim ödeme koşulu yeterli olur. Bu durum, ağır sağlık sorunları yaşayan bireyler için önemli bir kolaylık sağlıyor.

BAŞVURULAR NEREYE YAPILACAK?

Malulen emeklilik başvuruları, sigortalıların bağlı bulunduğu SGK müdürlüklerine gerçekleştiriliyor. Başvuru sürecinde, hastalığın tespitine yönelik sağlık kurulu raporu talep ediliyor. SGK tarafından yetkilendirilen hastanelerden temin edilen bu raporlar, inceleme sonrası uygun görülen bireylere malulen emeklilik hakkı tanıyor. Başvuru süreci hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyenler, SGK müdürlüklerine başvurabilir veya e-Devlet platformu üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilir.