Sgk Tescil Ve Hizmet Dökümü, Erişim

2025 YILINDA EN POPÜLER UYGULAMA

2025’in Ocak-Temmuz döneminde en fazla erişim sağlanan uygulama SGK Tescil ve Hizmet Dökümü olarak öne çıkıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sunulan bu hizmete toplamda 939 milyon 752 bin 845 kez erişim gerçekleşti.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU’NUN HİZMETLERİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “e-Devlet Kapısında sunduğumuz hızlı ve erişilebilir hizmetlerimiz ile vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. En fazla erişim sağlanan uygulama SGK Tescil ve Hizmet Dökümü oldu.” ifadelerini kullandı. Işıkhan ayrıca, Sosyal Güvenlik Kurumunun sağladığı hizmetlere 2025 yılı Ocak-Temmuz ayları arasında toplam 939 milyon 752 bin 845 tıklanma ile sürekli erişim sağlandığını belirtti.