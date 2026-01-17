SGK Yurt Dışı İlaç Fiyat Listesini Güncelledi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu, yurt dışından temin edilen ilaçların listesini güncelleyerek önemli değişikliklere imza attı. Resmi Gazete’de yayımlanan tebligat ile, vatandaşlar tarafından sıkça kullanılan bazı ilaçların Euro bazlı fiyatları yeniden tespit edilirken, listeye yeni ilaçların eklenmesi ve mevcut bazı ilaçların Yurt Dışı İlaç Fiyat Listesi’ne (EK-4/C) dâhil edilmesi sağlandı. Güncellenen listede dikkat çeken unsurlar arasında kalp ritim bozuklukları, solunum yolu hastalıkları, romatizmal ve bağışıklık sistemi hastalıkları gibi kronik rahatsızlıklarda kullanılan ilaçlar yer aldı. Örneğin, kalp ritim bozukluklarında kullanılan Flecainide acetate 100 mg ilacının fiyatı 11,30 Euro, solunum yolu tedavisinde kullanılan Glycopyrrolate 1 mg ilacının fiyatı ise 59 Euro olarak belirlendi.

YURT DIŞINDAN TEMİN EDİLEMEYEN İLAÇLARIN BEDELİ KAPANACAK

SGK’nın düzenlemesi ile yurt içinde erişimi mümkün olmayan ya da temin edilmesinde zorluk yaşanan bu ilaçların masrafları, belirlenen fiyatlar üzerinden sağlık güvencesi kapsamında karşılanmaya devam edecek. Güncellenen fiyatlar, 17 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak. Komisyonun belirlediği fiyatları güncellenen bazı ilaçlar ve fiyatları arasında yer alanlar ise: FLECAINIDE ACETATE 100 MG 60 TABLETS (MYLAN, MILPHARM, ACCORD, ALMUS): 11,30 Euro; GLYCOPYRROLATE 1 MG 100 TABLET: 59,00 Euro; CYSTADENE 180 G TOZ: 455,23 Euro; FLECAINIDE ACETATE 100 MG 60 TABLETS-AUROBINDO: 11,80 Euro.

İLAÇ FİYATLARINDAKİ YENİ DÜZENLEMELER

Güncellenen fiyatlar arasında romatizmal hastalıklarda yaygın olarak reçete edilen Hydroxychloroquine sulfate 200 mg ilacının fiyatı 17,55 Euro; kronik cilt hastalıkları için Jamp Tretinoin 10 mg kapsüllerin fiyatı ise 185 Euro oldu. Ayrıca, mide ve sindirim sistemi hastalıkları için Sucraid oral solüsyonun fiyatı 1.715 Euro, bağışıklık sistemi tedavilerinde kullanılan Immukin enjeksiyonluk çözelti için ise 838 Euro olarak belirlendi. Kas ve sinir sistemi hastalıklarına yönelik Melp Spal-P 50 mg infüzyon tozu 29,50 Euro, epilepsi gibi nörolojik hastalıklarda kullanılan Rufinamide etken maddeli ilaçların fiyatları ise 52 Euro ile 88 Euro arasında değişiyor. 17 Ocak tarihi itibarıyla bu düzenlemelerin geçerli olacağı belirtildi.