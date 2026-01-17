SGK Yurt Dışı İlaç Fiyat Listesini Güncelledi

sgk-yurt-disi-ilac-fiyat-listesini-guncelledi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu, yurt dışından temin edilen ilaçların listesini güncelleyerek önemli değişikliklere imza attı. Resmi Gazete’de yayımlanan tebligat ile, vatandaşlar tarafından sıkça kullanılan bazı ilaçların Euro bazlı fiyatları yeniden tespit edilirken, listeye yeni ilaçların eklenmesi ve mevcut bazı ilaçların Yurt Dışı İlaç Fiyat Listesi’ne (EK-4/C) dâhil edilmesi sağlandı. Güncellenen listede dikkat çeken unsurlar arasında kalp ritim bozuklukları, solunum yolu hastalıkları, romatizmal ve bağışıklık sistemi hastalıkları gibi kronik rahatsızlıklarda kullanılan ilaçlar yer aldı. Örneğin, kalp ritim bozukluklarında kullanılan Flecainide acetate 100 mg ilacının fiyatı 11,30 Euro, solunum yolu tedavisinde kullanılan Glycopyrrolate 1 mg ilacının fiyatı ise 59 Euro olarak belirlendi.

YURT DIŞINDAN TEMİN EDİLEMEYEN İLAÇLARIN BEDELİ KAPANACAK

SGK’nın düzenlemesi ile yurt içinde erişimi mümkün olmayan ya da temin edilmesinde zorluk yaşanan bu ilaçların masrafları, belirlenen fiyatlar üzerinden sağlık güvencesi kapsamında karşılanmaya devam edecek. Güncellenen fiyatlar, 17 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak. Komisyonun belirlediği fiyatları güncellenen bazı ilaçlar ve fiyatları arasında yer alanlar ise: FLECAINIDE ACETATE 100 MG 60 TABLETS (MYLAN, MILPHARM, ACCORD, ALMUS): 11,30 Euro; GLYCOPYRROLATE 1 MG 100 TABLET: 59,00 Euro; CYSTADENE 180 G TOZ: 455,23 Euro; FLECAINIDE ACETATE 100 MG 60 TABLETS-AUROBINDO: 11,80 Euro.

İLAÇ FİYATLARINDAKİ YENİ DÜZENLEMELER

Güncellenen fiyatlar arasında romatizmal hastalıklarda yaygın olarak reçete edilen Hydroxychloroquine sulfate 200 mg ilacının fiyatı 17,55 Euro; kronik cilt hastalıkları için Jamp Tretinoin 10 mg kapsüllerin fiyatı ise 185 Euro oldu. Ayrıca, mide ve sindirim sistemi hastalıkları için Sucraid oral solüsyonun fiyatı 1.715 Euro, bağışıklık sistemi tedavilerinde kullanılan Immukin enjeksiyonluk çözelti için ise 838 Euro olarak belirlendi. Kas ve sinir sistemi hastalıklarına yönelik Melp Spal-P 50 mg infüzyon tozu 29,50 Euro, epilepsi gibi nörolojik hastalıklarda kullanılan Rufinamide etken maddeli ilaçların fiyatları ise 52 Euro ile 88 Euro arasında değişiyor. 17 Ocak tarihi itibarıyla bu düzenlemelerin geçerli olacağı belirtildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Olayda Hayatını Kaybeden Atlas Çağlayan’ın Son Anları

İstanbul Güngören'de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesi olayıyla ilgili 15 yaşındaki şüpheli E.Ç., ifadesinde kavgayı anlattı ve tutuklandı.
Gündem

İstanbul’da Soğuk Havalar Uyarısı Pazar İçin Geliyor

İstanbul'da kar yağışı bazı bölgelerde başladı. Hafta sonu sıcaklık 3 dereceye inecek, pazar günü ise hissedilen sıcaklık eksi değerleri görebilir. Buzlanma ve don riski artıyor.
Gündem

Sergen Altunbaş’ın Korkunç Eylemi Önceki Mesajlarla Belirlendi

Sosyal medyada popüler olan Sergen Altunbaş, tartıştığı eşiyle birlikte çocuklarına zarar vererek intihar etti. Olaydan önce eşiyle vurucu mesajlar paylaştığı belirlendi.
Gündem

Yargıtay’dan Avukatlık Ücretine Dikkat Çekici Karar

Yargıtay, avukatların vekalet ücretinin, dava miktarını aşmaması gerektiğini vurgulayarak, örneğin bin liralık davada 15 bin lira talebinin kabul edilemeyeceğini belirtti.
Gündem

Kuryeler Kontak Kapatma Eylemi Gerçekleştirecek

Esnaf kuryeler, yılbaşından itibaren yapılan zamların gerçekleri yansıtmadığını belirterek üç gün boyunca iş bırakma eylemi yapacaklar.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.