SGK Yurt Dışı İlaç Fiyat Listesini Güncelledi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu, yurt dışından alınan ilaçlarla ilgili listede yenilikler yaptı. Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, vatandaşların sıkça tercih ettiği bazı ilaçların Euro bazlı fiyatları tekrar belirlendi. Yeni ilaçlar listeye eklenirken, bazıları da Yurt Dışı İlaç Fiyat Listesi (EK-4/C) içerisine alındı. Özellikle kalp ritim bozuklukları, solunum yolu hastalıkları, romatizmal ve bağışıklık sistemi hastalıkları ile kronik rahatsızlıklar için kullanılan ilaçlar yeni listede dikkat çekti. Kalp ritim bozukluklarında kullanılan Flecainide acetate 100 mg ilacının fiyatı yaklaşık 11,30 Euro, solunum yollarında kullanılan Glycopyrrolate 1 mg ilacının fiyatı ise 59 Euro olarak belirlendi. Romatizmal hastalıkları tedavi eden Hydroxychloroquine sulfate 200 mg ilacının fiyatı 17,55 Euro olarak güncellenirken, kronik cilt hastalıklarında kullanılan Jamp Tretinoin 10 mg kapsüllerinin fiyatı 185 Euro oldu. Mide ve sindirim sistemi hastalıklarında kullanılan Sucraid oral solüsyonu için fiyat 1.715 Euro, bağışıklık sistemi tedavilerinde kullanılan Immukin enjeksiyonluk çözelti için ise 838 Euro olarak tespit edildi. Kas ve sinir sistemi hastalarına yönelik Melp Spal-P 50 mg infüzyon tozu için fiyat 29,50 Euro, bazı epilepsi ve nörolojik hastalıklarda kullanılan Rufinamide etken maddeli ilaçların fiyatları ise 52 Euro ile 88 Euro arasında değişiyor. Güncellemeler 17 Ocak’tan itibaren geçerli olacak.

SGK’nin getirdiği düzenlemeye göre, yurt içinde bulmakta zorluk yaşanan veya temin edilemeyen ilaçların bedelleri, belirlenen yeni fiyatlar üzerinden sağlık güvencesi kapsamında karşılanmaya devam edecek. Güncellenen fiyatlar 17 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli hale gelecek. Komisyon tarafından belirlenen yeni fiyatlar ve güncellenen bazı ilaçlar ise şu şekilde sıralanıyor: FLECAINIDE ACETATE 100 MG 60 TABLETS (MYLAN, MILPHARM, ACCORD, ALMUS) için 11,30 Euro, GLYCOPYRROLATE 1 MG 100 TABLET için 59,00 Euro, CYSTADENE 180 G TOZ için 455,23 Euro, FLECAINIDE ACETATE 100 MG 60 TABLETS-AUROBINDO için 11,80 Euro, GLYCOPYRROLATE 1 MG 100 TABLET (Ağustos güncellemesi) için 54,90 Euro ve MELP SPAL-P 50 MG POWDER FOR SOLUTION FOR INFUSION/INJECTION 1 VIAL için 29,50 Euro olarak belirlenmiştir. FLECAINIDE ACETAT TILLOMED 100 MG 60 TABLETS fiyatı 11,00 Euro, DRONEDARONA TEVA 400 MG 60 FILM COATED TABLETS 70,00 Euro, JAMP TRETINOIN 10 MG 100 CAPSULES 185,00 Euro, QUTENZA 8% PATCH 297,00 Euro ve daha birçok ilacın yeni fiyatları güncellenmiştir.

SGK’nın geniş kapsamlı güncellemesi vatandaşlar için önemli bir gelişmeyi temsil ediyor. Yeni belirlenen fiyatların sağlık güvencesi altında karşılanması, ilaçlara erişimdeki zorlukların aşılmasında katkı sağlayacaktır. Bu değişiklikler, hastaların ihtiyaç duyduğu ilaçlara ulaşma süreçlerinin daha düzenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlıyor.