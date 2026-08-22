Sharpton’a İftira Davası Tehdidi

Al Sharpton, Nolan Wells’in ölümüyle ilgili yaptığı açıklamalarla ilgili olarak hakkında ihtarname çıkarılmasına “Davayı memnuniyetle karşılıyorum” sözleriyle yanıt verdi. Wells’in üç arkadaşının avukatları, Sharpton’a Cuma günü gönderilen 19 sayfalık ihtarnamede, Temmuz ve Ağustos aylarında yaptığı iftira niteliğindeki açıklamalar nedeniyle özür ve geri çekme talep etti. “Önce beni dava etsinler” diyen Sharpton, avukatların talebi üzerine açıklama yaptı.

ÜÇ ARKADAŞIN AVUKATLARINDAN SHARPTON'A İHTARNAME

Morgan Seymour, Jax Pitalo ve Warren Hudson’ın avukatları J. Tyler Cox ve Edward Paltzik, Sharpton’ın bu üç genç hakkında “tamamen masum” ifadesini kullanarak defalarca iftira niteliğinde açıklamalar yaptığını öne sürdü. İhtarnamede, “Warren, Jax ve Morgan, sizden haklarındaki her yanlış ve iftira niteliğindeki açıklama için özür dilemenizi, geri çekmenizi ve silmenizi resmi olarak talep ediyor” denildi. Avukatlar, Sharpton’ın gençlerin Wells’in ölümüne karıştığını, telefonunu sakladığını, anahtarlarını gizlediğini veya soruşturmayı engellediğini ima ettiğini iddia etti.

SHARPTON'DAN DAVA YANITI

Sharpton, ihtarnameye yanıt olarak “Davayı memnuniyetle karşılıyorum ve avukatlarım onların avukatlarıyla görüşerek tebligatın yapılmasını ayarlayacak” dedi. Wells’in cenazesinde cenaze konuşması yapan Sharpton, gençlerin ailesiyle birlikte sık sık basın toplantılarına katılmıştı. Ulusal Siyah Gazeteciler Derneği konferansında “Ne olduğunu bilmiyorum ama Mississippi’nin tarihini biliyorum. Tarih bana şunu söylüyor: Üç beyaz çocukla giden siyahi bir çocuk. Üç beyaz çocuk geri dönüyor. Ne olduğuna dair bulanık bir hikaye var” demişti.

GENÇLERİN GEZDİ SAVUNMASI VE OLAYIN AKIŞI

Avukatlar, Wells’in Horn Island’a 30 kişilik bir tekne partisinin parçası olarak gittiğini, Hudson, Pitalo ve Seymour’un diğerleriyle birlikte ayrılırken Wells’in adada kaldığını aktardı. Üç arkadaşın daha sonra Wells’in ailesiyle ve yetkililerle iletişime geçtiğini, arama çalışmalarına katıldığını belirten avukatlar, gençlerin Wells’in telefonuna hiçbir zaman sahip olmadığını veya erişmediğini ve ölümüyle ilgisi bulunmadığını savundu. İhtarnamede, Wells’in telefonunun teknelerden birinde olduğu ve daha sonra başka bir kişinin arabasında bulunduğu, anahtarlarının ise Pitalo’nun odasında kaldığı ve Wells’in üvey babasına teslim edildiği ifade edildi.

SORUŞTURMA VE OTOPSİ SÜRECİ

Wells’in cesedi 6 Temmuz’da Horn Island açıklarında bulunduğunda vücudunda travma veya şüpheli bir durum izine rastlanmadı. Jackson County Adli Tabibi Bruce Lynd, belirsiz koşullar nedeniyle devlet adli tıp ofisinde tam otopsi yapılmasını istedi. Devlet otopsisi 7 Temmuz’da, ailenin talep ettiği eyalet dışı otopsi ise 10 Temmuz’da gerçekleştirildi. Her iki otopsi de Wells’in ölüm nedeni hakkında kesin sonuç vermedi ve patologlar haftalarca sürebilecek toksikoloji testi sonuçlarını bekliyor. Jackson County Şerif Ofisi, soruşturmanın sonuçlarını büyük jüriye sunacağını açıklayan Bölge Savcısı Angel Myers McIlrath’a havale etti.

HUKUKİ TALEPLER VE SHARPTON'IN SON SÖZLERİ

Avukatlar, Sharpton’ın açıklamalarının Mississippi yasalarına göre iftira niteliğinde olduğunu, çünkü üç gencin cinayet, adaleti engelleme ve delil karartma gibi suçlar işlediğini ima ettiğini savundu. İhtarnamede, Sharpton’dan 10 gün içinde sözlü ve yazılı özür dilemesi, iftira niteliğindeki açıklamalarını geri çekmesi ve silmesi, düzeltmeler yayınlaması istendi. Sharpton, “Davayı memnuniyetle karşılıyorum. Eğer bir dava gerçeğin ortaya çıkmasına vesile olacaksa, bu memnuniyetle karşılanır ve bizi ailenin adalet arayışından alıkoyamaz.” ifadelerini kullandı.