Shein Türkiye Pazarında Geçici Olarak Satış Durdurdu

Shein, Türkiye Pazarına Geçici Olarak Ara Verdi

Çin merkezli giyim e-ticaret şirketi Shein, Türkiye’deki faaliyetlerine geçici olarak duraklama kararı aldı. Şirketin internet sitesinde yayımlanan açıklamada, “Yerel mevzuatlarda yapılan son değişiklikler nedeniyle, Türkiye’deki satışlarımıza geçici bir süreyle ara vermek zorunda kaldığımızı üzülerek bildirmek isteriz,” ifadeleri yer aldı.

YENİDEN BAŞLAMAK İÇİN ÇALIŞILDIĞI BELİRTİLDİ

Açıklamada, Türkiye’deki hizmetlerin gelecekte yeniden sunulması umudu dile getirildi. Şirket, “Bu durumun sizlerde yaratabileceği hayal kırıklığını anlıyoruz. Ancak, sizlere en son moda ve yaşam tarzı trendlerini sunmaya devam edebilmek adına, karşılaşılan bu engelleri aşmak için var gücümüzle çalıştığımızı bilmenizi isteriz. Yakın gelecekte Türkiye’deki hizmetlerimize yeniden başlamayı umuyoruz,” ifadelerine dikkat çekilmişti.

SATIŞLARIN BAŞLANGIÇ TARİHİ BELİRSİZ

Açıklama kapsamında, Türkiye pazarına geri dönüş için yapılan çalışmaların önemine vurgu yapılırken, satışların ne zaman yeniden başlayacağına dair kesin bir tarih verilmediği belirtildi. Ticaret Bakanlığı, bu arada yurt dışındaki e-ticaret platformlarından gerçek kişilere yönelik, kıymeti 30 avroya kadar olan eşyaların basitleştirilmiş gümrük beyannamesiyle ithalatının sona erdirildiğini duyurmuştu.