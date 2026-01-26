Shein Türkiye Pazarında Geçici Olarak Satış Durdurdu

shein-turkiye-pazarinda-gecici-olarak-satis-durdurdu

Shein, Türkiye Pazarına Geçici Olarak Ara Verdi

Çin merkezli giyim e-ticaret şirketi Shein, Türkiye’deki faaliyetlerine geçici olarak duraklama kararı aldı. Şirketin internet sitesinde yayımlanan açıklamada, “Yerel mevzuatlarda yapılan son değişiklikler nedeniyle, Türkiye’deki satışlarımıza geçici bir süreyle ara vermek zorunda kaldığımızı üzülerek bildirmek isteriz,” ifadeleri yer aldı.

YENİDEN BAŞLAMAK İÇİN ÇALIŞILDIĞI BELİRTİLDİ

Açıklamada, Türkiye’deki hizmetlerin gelecekte yeniden sunulması umudu dile getirildi. Şirket, “Bu durumun sizlerde yaratabileceği hayal kırıklığını anlıyoruz. Ancak, sizlere en son moda ve yaşam tarzı trendlerini sunmaya devam edebilmek adına, karşılaşılan bu engelleri aşmak için var gücümüzle çalıştığımızı bilmenizi isteriz. Yakın gelecekte Türkiye’deki hizmetlerimize yeniden başlamayı umuyoruz,” ifadelerine dikkat çekilmişti.

SATIŞLARIN BAŞLANGIÇ TARİHİ BELİRSİZ

Açıklama kapsamında, Türkiye pazarına geri dönüş için yapılan çalışmaların önemine vurgu yapılırken, satışların ne zaman yeniden başlayacağına dair kesin bir tarih verilmediği belirtildi. Ticaret Bakanlığı, bu arada yurt dışındaki e-ticaret platformlarından gerçek kişilere yönelik, kıymeti 30 avroya kadar olan eşyaların basitleştirilmiş gümrük beyannamesiyle ithalatının sona erdirildiğini duyurmuştu.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Mersin’de Suç Örgütüne Operasyon: 17 Tutuklama

Mersin'de düzenlenen organize suç operasyonunda 38 şüpheliden 17'si tutuklandı. Operasyonda 23 araca ve büyük meblağda bankalardaki hesaba el konuldu.
Gündem

Fransız Denizci Rekor Kırarak Jules Verne Kupası’nı Kazandı

Fransız denizci Thomas Coville, dünya turunu 40 günde tamamlayarak yeni bir rekor elde etti ve Jules Verne Kupası'nın sahibi oldu.
Gündem

Akdeniz’de Korkunç Göçmen Faciası Yaşandı

Libya ve Malta açıklarında göçmenleri taşıyan bir teknenin alabora olması sonucu 50 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Gündem

Benzin Fiyatlarında Yeni Zam Beklentisi Geçerli

Akaryakıt fiyatlarında son gelişmeler, Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalardan etkileniyor. Benzin ve motorin fiyatları üzerine güncel zam beklentileri merak ediliyor. 26 Ocak 2026 fiyatları araştırılmakta.
Gündem

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye Ali Koç Tepkisi

Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski başkanı Ali Koç hakkında yaptığı açıklamaya karşı güçlü bir yanıt verdi. Kulüp, durumu kınadı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.